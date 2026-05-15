El barrio de O Pino tendrá un servicio de autobús especial y solo de mañana mientras continúen las obras de la N-120

El Concello de Ourense ha decidido mover ficha tras semanas de críticas vecinales por la supresión del servicio de autobús en O Pino. El gobierno municipal anunció este viernes la activación «inmediata de un dispositivo especial de transporte urbano» para conectar la zona de Torres do Pino con la estación intermodal y el resto de la ciudad mientras continúan las obras en la N-120, dependientes del Ministerio de Transportes.

La medida llega casi dos semanas después de la movilización organizada por la asociación vecinal del barrio que denunció llevar cerca de tres meses prácticamente incomunicados por transporte público tras la supresión de la parada de las líneas 3 y 4.

El origen del problema se remonta al pasado 14 de febrero, cuando las intensas lluvias obligaron a apuntalar el muro de contención del túnel de la N-120 por riesgo de derrumbe. La actuación supuso el corte de uno de los carriles de acceso a Ourense y alteró por completo la circulación en la zona de O Pino. Desde entonces, los autobuses urbanos finalizaban recorrido en el Centro Cívico de A Ponte.

El ejecutivo local sostiene que actúa ahora «ante la parálisis de una infraestructura de competencia estatal» y defiende que «no podemos permitir que la ineficacia de otras administraciones deje aislados a nuestros vecinos». Así pues, el recorrido habilitado partirá desde Torres do Pino, para incorporarse posteriormente a la N-120 mediante un cambio de sentido en el entorno de Camiño Pista Vía Vella Desde allí continuará hasta la estación intermodal. El trayecto de vuelta realizará el recorrido inverso pasando por la avenida das Caldas y la propia intermodal antes de regresar al barrio.

El servicio extraordinario funcionará de lunes a viernes entre las 07.30 y las 14.30 horas, una franja horaria que el Concello justifica por concentrar la mayor parte de desplazamientos sanitarios y gestiones administrativas.