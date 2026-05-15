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Adjudicada por 14,9 millones la mejora de la A-52 entre A Gudiña y Cualedro

La rehabilitación abarca un tramo de 38 kilómetros

Transportes ha invertido 123.17 millones desde 2018 en obras de mantenimiento en la provincia

Mapa del tramo en el que se va a ejecutar el proyecto.

Mapa del tramo en el que se va a ejecutar el proyecto.

Adela Ferradás

Ourense

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 14,9 millones de euros un contrato de obras para la rehabilitación del firme de la autovía A-52, entre los kilómetros 138 y 176, a su paso por los municipios de A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro. La autovía constituye una vía de alta capacidad clave para la movilidad, el transporte de mercancías y personas, y la cohesión territorial del noroeste peninsular, al unir el sur de Galicia con la Meseta Central.

Con esta actuación se pretende garantizar la seguridad vial de los usuarios, recuperar la capacidad estructural y funcional del firme y conservar adecuadamente el patrimonio viario de titularidad pública. Las soluciones de rehabilitación estructural que se plantean consisten en la combinación de eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura al objeto de aumentar significativamente la capacidad estructural del firme para adecuarla a las acciones del tráfico y ampliando, de este modo, su período de vida útil. Asimismo, se contempla la reposición de las juntas de dilatación de los viaductos y pasos superiores, la reposición de espiras de aforo de tráfico, el repintando de las marcas viales con pintura termoplástica en caliente, y la ejecución en los bordes de la calzada de guías longitudinales sonoras fresadas.

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Este proyecto, licitado el pasado mes de noviembre, se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 123,17 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Ourense.

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