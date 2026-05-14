Trabajos para evitar la prisión por un intento de atraco en un cajero de Ourense: a punta de cuchillo y con una bolsa en la cabeza

La tentativa de robo con violencia que cometió, a punta de cuchillo y con una bolsa en la cabeza —no quería ser identificado, pero no tuvo éxito—, se salda con una condena de 13 meses de prisión, aunque la pena se suspende durante dos años. La condición es que el autor de estos hechos, que sufre problemas mentales y actualmente está en prisión provisional por un caso de violencia de género —tenía una pulsera telemática pero presuntamente quebrantó una medida de alejamiento—, no podrá cometer ningún delito durante el periodo de suspensión, debe realizar tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad —tiene la posibilidad de saldarlos en el centro penitenciario—, y además debe abonar la indemnización impuesta por la tentativa de atraco. Podrá pagar «según sus posibilidades», matizó la magistrada de la plaza 2 de la sección penal del tribunal de instancia de Ourense. La audiencia preliminar por esta causa, celebrada este jueves, se resuelve con una sentencia de conformidad que deviene firme.

Este hombre cuenta con múltiples antecedentes penales, pero que no son apreciables en esta causa a efectos de reincidencia. Es una persona afectada «por trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de múltiples sustancias psicotrópicas», indica la Fiscalía en su escrito de acusación. El ministerio público solicitaba inicialmente una pena de un año y ocho meses de prisión, en una solicitud que ya aplicaba la atenuante de anomalía psíquica, reconocida. La rebaja a 13 meses de prisión resulta del acuerdo de conformidad. No consta que, en el momento de los hechos, su estado mental le hubiera afectado totalmente a su capacidad, según añade el informe del fiscal.

La víctima le plantó cara; una puerta rota en el forcejeo

La tarde del 17 de abril de 2025, a las 15:12 horas, el atracador entró en la zona de cajeros de una entidad bancaria, en la calle Curros Enríquez de Ourense. Tenía la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, de color blanco, y empuñaba un cuchillo. Con el arma blanca para intimidar, exigió a una persona que estaba sacando dinero que le entregase todo. La víctima se resistió y consiguió arrebatar el cuchillo al delincuente. A consecuencia del forcejeo, se fracturó una de las puertas de acceso a la sucursal. El valor de reparación ascendió a 5.470 euros. La sentencia impone al encausado —detenido por la Policía inmediatamente después de los hechos— el pago de esta cantidad en concepto de indemnización para la entidad bancaria.