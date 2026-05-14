Ourense refuerza su escudo contra el fuego con doce nuevos tractores destinados al rural

Con el verano cada día más cerca y el recuerdo de los grandes incendios todavía muy presente en muchas comarcas ourensanas, la provincia suma nuevos medios para intentar adelantarse al fuego si no es posible evitarlo por completo. A este respecto, la Xunta y la Diputación de Ourense entregaron este miércoles doce tractores destinados a trabajos de desbroce y prevención forestal en distintos municipios y mancomunidades, dentro del operativo conjunto que ambas administraciones mantienen desde hace dos años.

La entrega tuvo lugar en el Parque de Maquinaria de la Diputación, donde la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el presidente provincial, Luis Menor, escenificaron una colaboración institucional que, según los datos aportados durante el acto, movilizará cerca de cuatro millones de euros en 2026.

Los nuevos tractores llegarán a Carballeda de Avia, Allariz, Padrenda, Chandrexa de Queixa, Vilar de Santos, A Pobra de Trives, O Carballiño, Vilardevós, Carballeda de Valdeorras, Verín y Xunqueira de Ambía, además de a la mancomunidad de Santa Águeda, integrada por los municipios de Coles, Amoeiro, A Peroxa y Vilamarín. La entrega completa otra realizada en febrero, cuando otros doce concellos y entidades locales recibieron maquinaria similar.

Más allá de la foto institucional, el objetivo pasa por reforzar el trabajo preventivo sobre el terreno en una provincia especialmente vulnerable al fuego por la dispersión de población, el abandono de parcelas y la elevada masa forestal. Así pues, los tractores se utilizarán principalmente para labores de limpieza y mantenimiento de franjas de seguridad.

El dispositivo conjunto también crecerá este año en personal. El nuevo protocolo firmado entre Xunta y Diputación eleva de 16 a 22 las brigadas mancomunadas activas en la provincia y amplía su periodo de trabajo hasta los seis meses. Además, dos nuevas mancomunidades —la de la Comarca de Ourense y la de Santa Águeda— se incorporan al operativo.

Parte de ese personal ya está recibiendo formación específica en el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén, donde se preparan efectivos durante la campaña de prevención antes de dar inicio a la campaña de incendios forestales, que el año pasado calcinó más de 100.000 hectáreas en la provincia con fuegos tan virulentos como el de Larouco, que es ya el más grande de la historia de España tras arrasar 37.000 hectáreas.

Con este contexto, durante el acto, María José Gómez insistió en la necesidad de mantener la cooperación entre administraciones y apeló también a la implicación ciudadana en las tareas de prevención porque «la lucha contra los incendios es una tarea de todos». En la misma línea se expresó el presidente provincial, Luis Menor, quien además de ensalzar la colaboración institucional para hacer llegar tractores a concellos «que por ellos mismos no tendrían la capacidad», hizo un llamamiento a la ciudadanía, «es fundamental que los vecinos mantengan limpias sus fincas y perímetros para que Ourense sea una provincia segura», sostuvo.