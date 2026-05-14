Dos jornadas en Monterrei reunirán a los referentes de la novela histórica española

Queda poco más de una semana para que la villa de Monterrei se convierta en el epicentro nacional de la narrativa de época. El próximo 22 y 23 de mayo, su parador acogerá el Ciclo de Conferencias Monterrei Literatura e Historia, un encuentro literario en el que algunos de los nombres más destacados del género compartirán programa en uno de los enclaves históricos más singulares de la provincia. El evento, anunciado el pasado 16 de abril en el mismo lugar en el que se celebrará, fue presentado este jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde Miguel Losada, director del ciclo, destacó que «é moi difícil imaxinar un lugar mellor para celebrar un evento desta magnitude».

La cita reunirá durante dos jornadas a autores de trayectoria reconocida como Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta 2022; Rosario Raro, Premio Azorín 2024; Pedro Feijoo, Premio Generales 2024; Juan Miguel Zunzunegui, Premio Hispanidad 2024 y divulgador con una amplia presencia en Youtube; José Calvo Poyato, historiador y referente de la novela histórica en España; y José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval y autor de una extensa obra vinculada a la divulgación del pasado.

Dos jornadas con autores de novela histórica

El ciclo arrancará el viernes 22 de mayo a las 18.00 horas con la inauguración oficial, en la que intervendrán Miguel Losada y José Luis Suárez. A partir de ahí, la primera jornada se adentrará en algunos de los grandes debates de la historia moderna con la conferencia de José Calvo Poyato, titulada «La Leyenda Negra de los Dueños del Mundo». Tomará después la palabra José Luis Corral, que abordará en «El vuelo del águila: de los Trastámara a los Austrias» el tránsito entre dos dinastías decisivas para comprender la evolución política de la Península.

Tras un breve receso, la tarde continuará con la participación de Luz Gabás, que protagonizará un coloquio entorno a «Corazón de Oro». La sesión concluirá con una firma de libros y una degustación de vinos de la Denominación de Origen Monterrei, una experiencia pensada para unir literatura, historia y territorio en el mismo espacio en el que se desarrollarán las conferencias.

El sábado 23 de mayo, el parador retomará la programación con la intervención de Rosario Raro, que analizará «La paradójica figura del negrero filántropo». A continuación será el turno de Pedro Feijoo, que presentará «El asesino que nos robó la historia», antes de que Juan Miguel Zunzunegui ponga el cierre al ciclo con la conferencia «Al día siguiente de la conquista». Como en la jornada anterior, el programa reservará un espacio final para la firma de ejemplares y para una nueva sesión enogastronómica.