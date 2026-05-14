Estudian el comportamiento de las aves tras los incendios

El grupo de Ecología del Paisaje de la Misión Biológica de Galicia del CSIC lleva a cabo esta semana, en la comarca de Verín, un trabajo de campo que consiste en la colocación de unos dispositivos de bioacústica que registran la presencia de aves y serán posteriormente recogidos para el análisis de los datos.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, destaca el esfuerzo científico del Consello Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para cuidar los ecosistemas en las zonas afectadas por los incendios forestales del 2025 en la provincia. Ayer supervisó el trabajo de campo en Monterrei, acompañado del investigador Adrián Regos y de su equipo. Santos explicó que el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, a través del CSIC, apuesta por el proyecto «Galifire», que consiste en estudiar la respuesta inmediata y a largo plazo de las comunidades de aves, que son importantes indicadores de la salud de los ecosistemas, en las zonas arrasadas por los incendios de 2025.

El subdelegado destacó el compromiso del Gobierno con el estudio del medio ambiente «para proteger el patrimonio natural y preservar la enorme riqueza ambiental de la provincia». Y es que «Ourense sufrió el pasado verano la peor oleada de incendios que recordamos y cada año convive con un creciente riesgo de incendios».

«Galifire» es un proyecto de ciencia ciudadana que lleva a cabo la MBG-CSIC hasta finales de junio para analizar el impacto de los incendios en las comunidades de aves. Regos explica que el estudio se basa en la realización de censos de aves que el estudio se basa en la realización de censos de aves mediante estaciones de escucha.

Noticias relacionadas

Indica que «es interesante poder hacer un seguimiento in situ sobre cómo responden las aves a lo largo del tiempo y ver si se recupera la misma comunidad o cambia la presencia de especies».Este proyecto es parte del Plan Estatal «Resfire» que aborda a restauración de la biodiversidad en zonas afectadas por incendios. En Galicia hace un seguimiento de las comunidades de aves en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés y en la Serra do Courel. De ahí surgió «Galifire» y «pedimos colaboración para extender las observaciones a otras zonas quemadas como esta de Monterrei», señala Regos. El grupo busca la participación social de colectivos vinculados con la ornitología que puedan realizar mostrajes.