Desarticulado un grupo que facilitaba contratos falsos para regularizar extranjeros

La Policía Nacional ha desarticulado en Ourense un grupo presuntamente dedicado a facilitar documentación laboral falsa a ciudadanos extranjeros para regularizar su situación administrativa y acceder a prestaciones sociales. La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras dentro de la operación «Cigala», se saldó con la detención de trece personas, cuatro de ellas consideradas integrantes clave de la trama.

Según informó la Comisaría Provincial, los arrestados —tres hombres y una mujer— están acusados de supuestos delitos de falsedad documental, estafa, fraude a la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal. Tres de ellos pasaron a disposición judicial como presuntos organizadores de la actividad investigada.

La operación se inició a comienzos de este año después de que los agentes detectasen movimientos sospechosos relacionados con contrataciones laborales aparentemente ficticias. Las pesquisas permitieron comprobar que el grupo utilizaba una empresa sin actividad real para elaborar nóminas y contratos de trabajo que posteriormente eran entregados a ciudadanos extranjeros.

Siempre según la investigación policial, los beneficiarios de esa documentación abonaban determinadas cantidades de dinero a cambio de disponer de esos papeles, que luego empleaban para realizar trámites administrativos. Entre ellos figuraba la obtención fraudulenta del Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, además de la posibilidad de acceder a subsidios por desempleo y otras ayudas sociales.

Durante el desarrollo de la investigación ya habían sido arrestadas otras nueve personas relacionadas con el uso de esos documentos presuntamente falsificados. Todos ellos fueron acusados de delitos vinculados a falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.

Tras el trámite de las diligencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial pasando a su disposición tres de los trece detenidos en la operación policial, como principales organizadores.