Condenado en Ourense por partirle un diente a un joven que medió para separar a dos chicas: ellas salen absueltas tras retirar las denuncias mutuas

Casi cinco años después de los hechos, tres jóvenes se sentaron en el banquillo de los acusados, este jueves, en la Audiencia Provincial de Ourense, para responder en juicio por una pelea en el contexto del ocio nocturno, ocurrida en junio de 2021. Dos chicas encausadas por sendos delitos leves de lesiones quedan absueltas, porque las dos retiraron la denuncia —así lo pusieron de manifiesto ante el tribunal—, de modo que la acusación de la Fiscalía, que solicitaba 540 euros de multa para cada una, ha decaído finalmente. El principal encausado, que agredió a otro varón cuando este último medió para separar a las mujeres, se conforma con una condena de un año y medio de prisión. Es responsable de un delito de lesiones agravadas.

La petición inicial del ministerio público ascendía a 4 años, pero la pena se rebaja por la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño. Se produjo un retraso en la fase de instrucción y, el día antes del juicio, este miércoles, el acusado ingresó 1.300 euros, que servirán para hacer frente al total de 8.000, la cuantía establecida como indemnización a favor del perjudicado. La víctima, que también estaba presente en la sala, dio su visto bueno al acuerdo alcanzado entre las partes. La sentencia, de conformidad, se convertirá en firme. En la fase de ejecución, inmediata, el tribunal estudiará la probable suspensión de la pena de prisión impuesta al acusado. Cuenta con antecedentes, pero susceptibles de ser cancelados.

El único condenado, natural de República Dominicana y en situación legal en España, tiene 36 años en la actualidad. Las dos jóvenes acusadas, y que finalmente quedan absueltas, tienen 24 y 27 años. La trifulca ocurrió la madrugada del 20 de junio de 2021, en torno a las 2:00 de la noche. Los tres jóvenes acusados se encontraban, junto a otras personas, en la Praza das Mercedes, un enclave del casco histórico de la ciudad en el que confluye buena parte de la actividad del ocio nocturno. Supuestamente, tras una discusión entre las dos chicas, ahora absueltas, una agarró del pelo a la otra y le dio golpes contra el suelo, mientras que la segunda le propinó varias patadas en una pierna. Ambas resultaron heridas, con lesiones de carácter leve.

El agresor estuvo en busca y captura nueve meses

Durante esa disputa, el principal perjudicado por estos hechos trató de mediar y separar a las dos jóvenes. Conocía a una de ellas, según las fuentes consultadas del procedimiento. Tras esa intervención pacificadora, el agresor hizo acto de presencia y la tomó con el otro varón. Según se considera probado, a la vista de la conformidad, el atacante actuó sin mediar palabra y dio varios puñetazos en la cara a la víctima. A consecuencia de esta agresión, el perjudicado sufrió un traumatismo en la boca, perdió de manera parcial diente y otro le quedó también afectado y tuvo que someterse a una endodoncia. Necesitó puntos de sutura, tratamiento quirúrgico y estuvo diez días de baja laboral. Le ha quedado una cicatriz.

En su escrito de calificación, la Fiscalía solicitaba una indemnización de 2.925 euros, inferior a la que se ha impuesto. La pretensión de partida de la acusación particular era superior, de 15.000 euros, pero la cantidad establecida en la sentencia de la Audieincia Provincial, de 8.000 euros, resulta suficiente para cubrir los gastos y perjuicios sufridos por la víctima de estos hechos. El chico se considera resarcido económicamente.

El autor de la agresión permaneció unos nueve meses en situación de busca y captura. Este jueves se mostró de acuerdo con los términos de la sentencia, que zanja la causa penal. Queda por determinar la probable concesión de la suspensión. En la sala, la magistrada anticipó que, a día de hoy, cumpliría los requisitos para acceder a ese beneficio, pero matizó que la cuestión será resuelta cuando se tramite la ejecución de la condena, en cuestión de unas semanas. La presidenta advirtió al encausado de que, en el caso de que reciba la suspensión de la pena de prisión, no podrá cometer ningún nuevo delito durante el periodo de duración del beneficio. Además, tendrá que abonar íntegramente la responsabilidad civil impuesta como indemnización.