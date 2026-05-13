La Xunta instala una pasarela peatonal de 60 metros en Cudeiro para mejorar la seguridad en la OU-150

La Xunta instala una pasarela peatonal paralela al puente de la OU-150 en Cudeiro, en Ourense, con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas que se desplazan a pie por la zona. La actuación, en la que se invierten más de 435.000 euros, permitirá evitar el paso peatonal por el puente sobre el rego Val dos Gozos y completar un itinerario accesible y continuo.

La nueva infraestructura tendrá una longitud de 60 metros y conectará dos tramos de la carretera OU-150 que ya contaban con senda y aceras. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, visitó este miércoles los trabajos junto al delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, durante la instalación de la estructura metálica.

Una pasarela de acero con pavimento de madera

La pasarela está construida en acero e incorpora madera de pino en el pavimento y en los pasamanos. Los estribos llevarán un revestimiento de coieira para favorecer su integración con el puente y con el entorno. El proyecto incluye, además, iluminación para reforzar la seguridad y canalizaciones de telecomunicaciones.

La colocación de la estructura obligó a cortar el tráfico en el puente desde el martes, una restricción que está previsto levantar este viernes, día 15. Tras esta fase principal quedarán pendientes trabajos en la barandilla, las canalizaciones y el pavimento de madera. La previsión es que la actuación esté rematada a finales de junio o comienzos de julio.