La Ribeira Sacra acoge el foro del Convenio del Paisaje

Como refuerzo a su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco, la Ribeira Sacra ha sido elegida para acoger entre ayer y hoy la 27ª reunión del grupo de trabajo del Consejo del Paisaje. Se trata de un foro internacional de referencia para el intercambio de políticas, iniciativas y buenas prácticas en materia de paisaje, organizado por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Secretaría del Paisaje del Consejo de Europa y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia.

Este encuentro internacional reúne en Nogueira de Ramuín a representantes de los estados firmantes del Convenio del Consejo del Paisaje, que son 40 en la actualidad, y que pondrán en común las iniciativas que están llevando a cabo en sus países, ofreciendo así un panorama completo y actualizado de la situación sobre el nivel de implantación del convenio en los diferentes estados que lo han ratificado. Durante la apertura del encuentro, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha indicado que «la Ribeira Sacra constituye un ejemplo paradigmático, un paisaje cultural de agua de valor excepcional; un territorio donde el agua ha modelado la geografía, pero también la cultura, las formas de vida».

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha celebrado la «más que adecuada» decisión del Ministerio de escoger la Ribeira Sacra para organizar este foro, por lo que supone de «puesta en valor e impulso» de la candidatura a Patrimonio Mundial. Destaca los «atributos excepcionales» de este territorio construido con el uso del agua, «que aún no está presente de forma suficiente en la lista de bienes con esta distinción». Asimismo, destacó la inversión de la Xunta para «revitalizar este territorio», integrado por 26 concellos de Ourense y Lugo, con casi 8 millones de euros en 40 bienes.

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Bajo el título «La gestión del paisaje ante la crisis climática desde la sostenibilidad y la resiliencia: retos y oportunidades», el encuentro aborda estos días el papel del paisaje como herramienta estratégica frente a la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, en línea con los principios del Convenio del Paisaje y la Declaración de Reikiavik del Consejo de Europa.