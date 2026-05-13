Nueva etapa de Mon Devane: estudio en el centro de Ourense y 'Patrones Urbanos' para aunar arte y funcionalidad en piezas de colección

Se inspiró en una tapa de alcantarilla, un elemento cotidiano que encajaba con la intención de Mon Devane (Ourense, 1985) de sintetizar diferentes lenguajes desde el punto de vista conceptual para reflejar los contrastes entre el mundo tradicional y el contemporáneo, lo rural y lo urbano, la industria y la artesanía. «Estuve meses obsesionado haciendo fotos de alcantarillas, y fijándome en ellas; quería encontrar un motivo para crear un patrón estético de algo cotidiano, industrial e invisible», comparte. Ese dibujo de la calle, que pasaba desapercibido—salvo para el artista, porque observar es el punto de partida—, se ha convertido en un motivo incorporado a piezas de colección. 'Patrones urbanos' es la nueva propuesta de este autor ourensano: fulares así como un juego de cuatro tazas y una jarra, en sendas ediciones limitadas en las que combina el valor creativo de los objetos y su funcionalidad.

Realizado con estampación a mano mediante serigrafía calcográfica sobre cerámica, el conjunto de jarra y tazas estilo 'cunca' de vino —«un elemento fetiche, que introduzco mucho en mi trabajo», apostilla Mon— sale al mercado en una edición limitada de 35 sets.

El fular, con medidas de 130 por 130 centímetros, se comercializa en una edición de 50 unidades. La prenda se ha elaborado con impresión digital sobre tela chifón, de viscosa y seda. «La idea con estas obras es que, si quieres, puedas usarlas, como si llevaras puesta una pieza de arte», resume. «Están entre lo artesanal y lo industrial, entre el objeto de colección y el de uso cotidiano, que puedas llevar o dejar expuesto o colgado en casa», completa.

Ambas obras, que estrenan la serie #1 de 'Patrones urbanos', y cuyos estuches y cajas —respectivamente— van estampadas a mano por la ourensana Marta Dorribo, de O Cabalo Fosforito, estarán disponibles desde este jueves, 14 de mayo, en los canales de las redes sociales de Mon Devane, así como en su nuevo estudio de Ourense, que alberga un taller para el desarrollo de sus creaciones así como un amplio espacio físico con más posibilidades, desde la de servir como punto de encuentro y visita para clientes y personas interesadas en su obra —sin horarios fijos, para no condicionar el trabajo y el proceso artístico—, hasta un espacio cultural multiusos.

Hay trabajo de adaptación aún pendiente, pero el local dispone de distintas estancias, en dos alturas, que pueden facilitar en el futuro actividades diversas y multifuncionales, como presentaciones, seminarios avanzados y eventos culturales. Se llama Casa Devane, está en la Avenida de la Habana, 10, en el centro de Ourense, y representa una apuesta diferente en una etapa nueva para Mon. Son más de 300 metros cuadrados dedicados al arte.

«Es un espacio concebido para ser un punto referente de mi trabajo. Además, queremos que sea también un lugar cambiante y multifuncional. Incluye la zona de taller, en la que desarrollo mi trabajo, un espacio con exposición permanente de mi obra, para que esté visible, así como para diversificar el producto y poder crear objetos de colección, aplicando mis ideas a otro tipo de piezas», describe el autor.

El cambio de taller ha sido una decisión «natural», afirma Mon. «Estaba en un local en el que veía que, al acumular obra, no podían convivir los espacios de pintura y de exposición. Estoy en transición, para compaginar el gran formato en el exterior con la obra de estudio, propia, de mis ideas y mi imaginario», explica Devane. Su reconocida faceta de muralista —aclara— seguirá con él, como uno de los grandes referentes en Galicia y a nivel internacional de la pintura artística sobre paredes y fachadas. «Se trata de compaginar, son tareas complementarias», indica.

Un artista siempre tiene la cabeza unos pasos por delante de dónde está en ese momento, pensando en hacia dónde quieres llevar tu trabajo y tus ideas

«El muralismo, sobre todo en Galicia, es un trabajo de épocas e irregular; puede haber dos o tres meses muy cargados de trabajo y otros, con poco. Esos huecos permiten trabajar en el taller y satisfacer otras necesidades, como sacar más las ideas propias. Este es un trabajo más experimental y de evolución», añade.

«Me hace mucha ilusión vender obra propia, porque la pintura de gran formato no la doy por hecha pero ya está más consolidada y la gente la conoce», analiza Mon, con experiencia en los últimos años en la creación de piezas escultóricas que nacen de su imaginario, como las 'Pulpezas' o los 'Devaneiros'.

«Un artista siempre tiene la cabeza unos pasos por delante de dónde está en ese momento, pensando en hacia dónde quieres llevar tu trabajo y tus ideas. Así que me hace mucha ilusión que la gente valore también esto», destacaba este miércoles en su local del centro de Ourense, en las horas previas al lanzamiento de su nuevo proyecto.