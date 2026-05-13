Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
El chófer era un vecino de Cortegada de 50 años
La Autovía das Rías Baixas permanece cortada en ese tramo con desvíos por la N-120 entre los puntos kilométricos 282 y 262 sentido Ourense.
Un camionero ha fallecido esta madrugada en la A-52 en Melón al precipitarse al vacío cuando su vehículo hizo la tijera. El fatal siniestro ocurrió a las 04:46 horas en el punto kilométrico 263.8 sentido Ourense. Por causas que se están investigando, el conductor cayó desde la cabeza tractora.
Un particular alertó al 112 de un grave accidente con un camión de lona atravesado sobre la calzada de la A-52 tras haber hecho la tijera. La cabina impactó contra la barrera de hormigón, quedando en parte colgada del viaducto de As Fervenzas. Por causas que se están investigando, el conductor, un vecino de Cortegada de 50 años, se precipitó al vacío y murió.
Según detalla la central gallega, los alertantes del suceso no seguían localizar al camionero y temían que pudiese haber caído desde el puente. Los servicios de emergencias desplegados confirmaron ese extremo y el fallecimiento del hombre.
La central de coordinación del 112 activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de O Carballiño y del GES de Ribadavia, así como la Guardia Civil de Tráfico, la Guardia Civil y los servicios de mantenimiento de la carretera.
Los bomberos intervinieron en las tareas de rescate del cuerpo sin vida del camionero, que fue localizado en una zona de difícil acceso.
La Guardia Civil investiga los hechos y las diligencias están instruidas por el EIS de Ourense.
Tráfico cortado
El tráfico hacia Ourense permanece cortado en ese tramo, estableciéndose un desvío en la salida 282 de la autovía hacia la N-120 con regreso en la incorporación 262. La circulación quedará afectada mientras se desarrollan las labores de retirada del vehículo y limpieza de la vía.
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