Luis Seara anuncia que se postulará de nuevo como candidato del BNG a la Alcaldía de Ourense

Mientras avanzan los plazos, sin que las principales formaciones que presentan a las elecciones municipales de 2027 al Concello de Ourense, desvelen el nombre de sus candidatos, ayer, el actual portavoz del BNG en el Concello, Luis Seara (Ourense, 1964), daba un paso adelante y anunció que va a presentarse de nuevoConcello de Ourense aunque finalmente la decisión «la tiene la militancia». Seara ya se presentó como cabeza de lista en los comicios de 2019 y en los de 2023.

Elactual portavoz nacionalista en el Concello de Ourense, hizo estas declaraciones en respuesta a preguntas de los informadores, y ante su portavoz nacional Ana Pontón, durante la presentación a los vecinos, del proyecto de ciudad deportiva para O Couto , que diseñaron arquitectos por encargo del BNG.

Seara ha señalado que el BNG «tiene sus tiempos», y un calendario aprobado por el Consello nacional, pero es necesario «un debate asambleario, y hay que esperar a que la militancia se pronuncie».

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Xosé Luis Seara, es Diplomado en Magisterio, fue edil en A Merca de 1995 a 2007, ostentó y ostenta cargos orgánicos en la ejecutiva nacional del BNG. La portavoz nacional Ana Pontón optó por la discreción y prefirió no posicionarse a la pregunta del candidato ocandidata al Concello.