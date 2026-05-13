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Hurtos y estafas

Condenada por desvalijar a su compañera de piso en Ourense: le robó las joyas y el móvil y usó su tarjeta de crédito

Se conformó con seis meses de prisión por el hurto y una sanción económica por los delitos leves de estafa y apropiación indebida

La Sala del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense

La Sala del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense / FDV

Lucila González

La confianza y la convivencia terminaron en los tribunales. Una mujer ha sido condenada en el Penal 2 de Ourense a seis meses de cárcel tras admitir que, aprovechando que compartía domicilio con otra mujer, llevó a cabo un goteo constante de robos y engaños que dejaron a la víctima sin pertenencias personales.

Lo sucedido se remonta al periodo comprendido entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 . Según el relato de los hechos aceptado por la procesada, esta sustrajo del interior de la vivienda diversas piezas de joyería: una cadena con medalla, una pulsera de bebé, un collar, unos pendientes y un anillo El botín de estas joyas ha sido tasado pericialmente en 1.330 euros.

La ambición de la acusada no se detuvo en el joyero. En septiembre de 2023, pidió prestado a su compañera su móvil conel pretexto de realizar una llamada, momento que aprovechó para llevarse el terminal y venderlo, aunque a su propietaria, cuando lo pidió de vuelta, le dijo que lo había empeñado.

Esa fue la clave del último de los delitos: la estafa. Con la excusa de que necesitaba dinero para recuperar el teléfono delsupuesto empeño, convenció a su compañera de piso de que necesitaba su tarjeta bancaria para hacer uso de 30 euros. La mujer, creyendo sus palabras, le dio la tarjeta y el pin de la cuenta. Sin embargo, la realidad fue otra: la acusada acudió a un cajero automático y se apropió de 100 euros que nunca devolvió a su legítima propietaria.

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Así pues, tras un acuerdo de conformidad, aceptó seis meses de prisión por el hurto y dos meses de multa a razón de 3 euros diarios por cada uno de los delitos leves de estafa y de apropiación indebida. En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar a su antigua compañera de piso con los 1.330 euros correspondientes a las joyas desaparecidas, los 100 euros sustraídos del cajero y el valor de mercado del teléfono móvil que aún está por determinar.

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