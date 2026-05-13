El Colegio de Médicos de Ourense premia a la Fundación Vicente Ferrer por su ayuda al hospital Carmelo de Mozambique

La ciudad de Chókwè, en la provincia de Gaza, vive desde hace un año una muy complicada situación sanitaria, al igual que todo el país de Mozambique, a la que pertenece. En un estado ampliamente rural, en el que el VIH es la principal causa de mortalidad —es el segundo país del mundo con más incidencia—, la esperanza de vida no llega a los 65 y casi la mitad de la infancia vive en situación de pobreza extrema, la retirada de fondos de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) supuso un golpe casi terminal, que hizo que sus profesionales sanitarios tuvieran que hacer del trabajo precario una rutina. Desde entonces han sido varias las entidades que han tratado de ayudar a los hospitales del país africano, y uno de esos proyectos ha recibido la distinción por parte de sus colegas ourensanos como la mejor acción humanitaria del último año.

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense ha concedido su ayuda anual a ONG Galenus Auriensis a la Fundación Vicente Ferrer por su labor para mejorar la asistencia sanitaria en el hospital Carmelo de Mozambique. El reconocimiento se entregó este miércoles, y con motivo del acto se celebró en la sede de la organización de As Burgas una Jornada de Cooperación y Voluntariado, en la que aparte de una representación de la fundación galardonada, intervino Cruz Roja para abordar sus iniciativas de acción humanitaria y cooperación sanitaria en Gaza, así como médicos y médicas colegiados en Ourense compartieron sus experiencias personales en proyectos de cooperación y voluntariado sanitario. Que el colegio dedique este espacio a la sanidad solidaria no es ninguna excepción: durante los últimos meses han organizado conferencias como, por ejemplo, un médico que estuvo en primera línea en Gaza, y han hecho varios posicionamentos acerca de la situación humanitaria tanto en Palestina como en los diferentes conflictos que surgieron a corto plazo en el mundo: «No podemos parar las guerras como tal, pero el escudo humanitario y sanitario debería mantenerse en todas las circunstancias», afirmó en la presentación Pilar Garzón, presidenta del colegio médico, en la presentación.

"Sin fondos externos, nuestra vida para"

La Fundación Vicente Ferrer fue la galardonada con la ayuda ourensana —cuya aportación económica irá directamente a Mozambique— por facilitar al hospital Carmelo una máquina de rayos X y un electro cardiógrafo, que realizarán una media de 50 y 25 exámenes por día, en un hospital que, aunque cubre todo el área de un distrito de más de 180.000 habitantes, actualmente solo cuenta con cinco médicos, tres de los cuales se dedican a realizar consultas externas en una clínica móvil para llegar a los lugares más remotos. Esta situación deriva del corte de fondos por parte de la USAID, que al igual que causó estragos en muchos sistemas sociales de África, Centroamérica y Sudamérica, en Mozambique supuso perder alrededor de 600 millones de euros de presupuesto, «una barbaridad para lo que es el país, y os podéis imaginar la siutaicón de las ONG que están allí», comentaba María Moldes, delegada de la Fundación Vicente Ferrer en Galicia y Asturias. Pero mejor lo podía contar Elsa Jordao, una de las médicas del hospital Carmelo, que opta por definir esos primeros compases sin financiación como «catástrofe»: «Tuvimos que trabajar de forma precaria, transformarnos en especialistas que no somos para tratar patologías que no eran de nuestro campo. Mozambique depende mucho de fondos externos, cuando estos desaparecen, nuestra vida prácticamente para», comentaba la galena.