El BNG arranca la campaña en Ourense con un gran ciudad deportiva en O Couto «para saldar la deuda con el barrio»

La carrera electoral por la Alcaldía de Ourense ya ha comenzado, y el BNG ha querido ser el primero en poner alguna de sus bazas sobre la mesa. Ayer, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, y el portavoz nacionalista en el Concello, Luis Seara, comparecieron en la sede de la asociación de vecinos Albor, en O Couto, para presentar un macroproyecto para el barrio: la creación de la Ciudad Deportiva de O Couto. Un proyecto que va «mucho más allá», señalaron, y prevé «una ciudad en grande, moderna y con bienestar social», indicó Pontón frente al «estancamiento» de la urbe, y que supondría, además, «saldar una deuda con O Couto».

La propuesta, con una inversión de entre 20 y 25 millones de euros y elaborada por un equipo de arquitectos, es un compromiso firme si el BNG gobierna en Ourense, según afirman. Presenta un diseño sostenible y multifuncional «para dar respuesta a las demandas históricas de la ciudadanía en materia de accesibilidad, seguridad y servicios».

La intención es poner en marcha una infraestructura propia del siglo XXI que actúe como motor de revitalización para el barrio del Couto, una de las zonas más populosas y, a su juicio, más desatendidas de la ciudad. El proyecto se concibe, así, como una oportunidad para pagar una deuda histórica con los vecinos, mejorando su entorno inmediato y dotando a la zona de un nuevo dinamismo social y económico.

Según Pontón, el impacto no se limitará al ámbito deportivo, sino que funcionará como un polo de atracción para competiciones y eventos que generarán actividad en el comercio, la hostelería y los servicios locales, proyectando, además, una imagen renovada de Ourense hacia el exterior.

Luis Seara explicó, apoyado por un díptico que recrea cómo sería el diseño del proyecto, que la propuesta es «ambiciosa pero realista y factible», con un coste estimado de entre 20 y 25 millones de euros que contaría con la cofinanciación de la Xunta y el Estado.

Una de las claves del proyecto es su capacidad para resolver varios problemas de forma simultánea. Por un lado, moderniza las instalaciones deportivas; por otro, mejora la movilidad y humaniza espacios que hoy se encuentran degradados.

Claves del proyecto

El diseño contempla mantener únicamente la actual grada de Tribuna del estadio de fútbol —que recordó como un elemento simbólico—, pues se ha demostrado que la reforma del mismo (actualmente propiedad de la Xunta) es obsoleta y fue duramente criticada por equipos foráneos. El resto de las estructuras se renovarán por completo.

El proyecto incluye un nuevo estadio que se ubicaría en los terrenos colindantes, permitiendo que el actual espacio se transforme en un complejo multiusos con pistas polideportivas, gimnasio y amplias zonas verdes que renaturalizarán el barrio.

Según explica el BNG, el plan incluye soluciones estratégicas para el tráfico y el aparcamiento. Se prevé la creación de aparcamientos disuasorios para uso vecinal los días sin competición y la apertura de un nuevo acceso al barrio desde la carretera N-525, a través de la prolongación de la calle Francisco de Moure.

Esta reordenación busca «devolverle el orgullo» a la ciudad y sacarla de lo que los nacionalistas califican como una situación difícil, tras años de gobiernos que no han sabido priorizar el interés general. Ana Pontón concluyó asegurando que, si el BNG asume responsabilidades de gobierno en la alcaldía, este será un proyecto «prioritario para abrir un nuevo horizonte de esperanza» y recuperar el tiempo perdido, situando el fomento de hábitos de vida saludables y la cohesión social en el centro de la acción política.

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