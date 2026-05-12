Ourense: Redes sociales, la principal fuente de información para el turista termal que repite experiencia

Las redes sociales son el medio más utilizado por los turistas termales de Ourense para buscar información sobre sus destinos, y tres de cada cuatro viven más de una experiencia de termalismo o balneario al año. Estas son algunas de las estadísticas que ha obtenido un estudio entre la Universidade de Vigo y la Universidad Rey Juan Carlos titulado «Del clic a la visita: el papel del boca-oído electrónico en la elección de destinos turísticos termales según los Modelos de Aceptación de la Información». El trabajo, en el que participa Jose Antonio Fraiz Brea, catedrático del campus de Ourense e investigador en Comercialización e Investigación de Mercados, pretende deducir cómo influyen las reseñas y los distintos tipos de comunicaciones sobre termalismo en la decisión del potencial turista, y qué factores concretos de esta información valoran más a la hora de elegir. Se buscaba así aportar luz en un campo por explorar —hay bastante investigación sobre el papel de las reseñas sobre turismo en general, pero no sobre el de bienestar, más difícil de evaluar antes de consumirlo—, y dar herramientas para que los gestores turísticos y los destinos puedan hacer un márketing más eficiente.

Una relativa radiografía del visitante de balnearios

Para ello, se realizó una encuesta a 302 visitantes de balnearios de la provincia de Ourense, a los que aparte de preguntar sobre qué valoran más en una reseña o web oficial, se les propusieron una serie de cuestiones de carácter demográfico. Y aunque no sean el centro del estudio ni se pueda tomar en ningún caso como representación absoluta de la realidad, este apartado aporta bastante información sobre el tipo de turista que se puede encontrar en el termalismo ourensano. Comenzando por el factor edad, pues según el perfil de los encuestados, no está estancado en ningún sector concreto: salvo los 'gen alpha' (nacidos entre 2010 y 2025), todas las generaciones tuvieron una representación muy similar en el estudio, entre el 22% y el 27% en todos los casos. Igual de equitativa es la cuestióin de género (51% de hombres encuestados frente a mujeres) o el uso de las nuevas tecnologías para adquirir una experiencia, pues el 58,1% de los turistas no realizó ninguna reserva on-line para disfrutar de termalismo, frente al 41,7% que sí lo hicieron.

Pero aquellas estadísticas en las que una opción sobresale entre las demás también ayudan a entender quienes visitan las termas de Ourense. Principalmente en el apartado digital: al ser preguntados por qué fuentes utilizaban para buscar información sobre termalismo (se podían escoger varias opciones), el 57,28% declararon usar las redes sociales para este fin, seguidas de lejos por webs de reseñas u opinión (28,80%), la televisión (25,16%) o las páginas oficiales de destinos e instituciones (23,84%). Además, esta búsqueda de información se hace con un consumo digital bajo-moderado, pues el 56% de los encuestados afirman pasar en internet entre 1 y 3 horas al día.

Por otra parte, el artículo también aporta información sobre cuánto y cómo consumen las experiencias los visitantes encuestados. Los datos sociodemográficos hablan de un turista que suele repetir, pues el 76,2% declaran haber disfrutado de más de un destino termal en el último año. Aproxidamente la mitad (el 46,70%) visitó entre 2 y 3 opciones diferentes, y un respetable 18,20% había estado en entre 4 y 5 pozas o balnearios. Este apartado reveló también información sobre los vasos concretos más consumidos, y el concello de Ourense lidera en cuanto a número de visitantes: Outariz reina con un 67,50% de los encuestados afirmando visitarlas, seguidas de As Burgas con un 53%. Ya fuera de la capital, Arnoia se lleva el tercer puesto con tres de cada diez pasando por sus balnearios, mientras que en cuarta posición, a dos puntos de distancia, quedó su vecino Baños de Molgas.