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En la grave oleada de agosto de 2025

La justicia deniega varias veces la excarcelación de un presunto incendiario: hay «serios indicios» de que quemó 578 hectáreas en Vilardevós

La Audiencia Provincial mantiene la prisión provisional del investigado porque ve riesgo de fuga y de reiteración delicitiva

Momento de la detención del sospechoso de este incendio forestal.

Momento de la detención del sospechoso de este incendio forestal. / GC

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

A principios de agosto de 2025, cuando la grave situación en Ourense por los incendios forestales adquiría una dimensión mayor cada jornada, el primer gran incendio del verano pasado afectaba a 578,7 hectáreas en el municipio de Vilardevós, en la parroquia de Terroso, tras comenzar pasadas las 23 horas de la noche del día 1 de agosto, con puntos simultáneos de inicio en distintos focos, según las sospechas iniciales. Pocas semanas más tarde, la escalada de la emergencia elevó a más de 100.000 el saldo de hectáreas arrasadas por el fuego en la provincia en la peor crisis de incendios que se recuerda. El presunto autor del fuego de Vilardevós permanece en prisión provisional y la causa está cerca de llegar a juicio. En varias ocasiones, el tribunal instructor y la Audiencia Provincial han desestimado peticiones de excarcelación. En la última resolución, el pasado marzo, los magistrados de la Audiencia apuntan a los «serios indicios» que pesan en la causa contra el investigado, al que rechazan dejar en la calle por el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

El gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma que el sospechoso continúa en prisión provisional y a la defensa se le ha denegado la petición de libertad en varias ocasiones, tanto por parte del tribunal de instancia de Verín, cuya segunda plaza de instrucción ha tramitado las diligencias, como por parte de la Audiencia Provincial. La sala de apelación es la instancia que ha dictado la resolución más reciente sobre la situación personal de este investigado. «Resulta plenamente ajustado a las circunstancias concurrentes el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional», concluye la sala.

A principios de febrero, el juez instructor desestimó la solicitud de libertad. La abogada defensora recurrió en apelación. A mediados de marzo, la Audiencia ratificó la medida de privación de libertad. El encausado tiene antecedentes penales por un delito de daños provocados por un incendio (aunque no por incendio forestal).

La letrada argumentaba la supuesta debilidad de indicios contra el implicado, que fue detenido por la Guardia Civil en la operación Penas Libres, tras una investigación conjunta del equipo de Policía Judicial de Verín y el Seprona de la Comandancia de Ourense. La defensa consideraba que la imputación del delito de incendio forestal solo se sostiene por las testificales de cuatro vecinos que vieron pasar un vehículo a gran velocidad por los lugares en los que, a continuación de inició el fuego. Además, la defensa pedía la libertad por razones de arraigo y de domicilio conocido del sospechoso. Como alternativa, la abogada propuso que se fijase una fianza. «Frente a tales alegaciones, ha de compartirse el criterio de la instructora, manteniendo la medida adoptada, atendiendo a que, en efecto, no se han modificado las circunstancias tomadas en consideración al momento de su adopción», argumenta la Audiencia.

La sala se remite a un auto previo, de octubre de 2025, el que confirmó la medida de prisión adoptada inicialmente, tras la detención del sospechoso. A estas alturas del procedimiento, existen «serios indicios de la participación del investigado en el delito de incendio que se le imputa, a los que nos remitimos». Los magistrados fundamentan su decisión así: «No se han alterado las circunstancias tomadas en consideración entonces, no pudiendo atenderse a los motivos alegados por el apelante, que no justifican la procedencia de la modificación de la situación personal del investigado, pues persiste el riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena que en su día pueda solicitarse, así como el de reiteración delictiva, dada la trayectoria de aquel, obtenida del examen de su hoja histórico penal», expone la Audiencia.

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Hubo dos heridos

El fuego afectó principalmente a superficie arbolada de monte alto. Su rápida expansión obligó a confinar dos núcleos de población por precaución y movilizó un dispositivo de más de 200 efectivos, entre los que se encontraban 83 brigadas, 56 agentes forestales, 54 motobombas, 12 técnicos, 6 palas, 12 aviones, 12 helicópteros y unidades de la UME. Dos personas resultaron heridas leves en las labores de extinción. Fue necesario activar la situación 2 de emergencia, un nivel de crisis que se extendió a toda la provincia de Ourense en las jornadas posteriores que sumieron a Ourense en la peor crisis por el fuego de su historia. Cabe recordar que, en apenas unos días, la provincia registró los tres mayores incendios forestales de Galicia desde que hay registros.

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