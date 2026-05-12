El hombre que mató de una cuchillada a un joven en Ourense la noche que la víctima cumplía 21 años busca la absolución por legítima defensa: «Veía peligrar su vida»

Un jurado popular resolverá con un veredicto la causa por el crimen que costó la vida al joven Amin, la madrugada del 29 de noviembre de 2024, cuando celebraba su 21 cumpleaños. Este lunes, el magistrado instructor de este caso en el tribunal de instancia de Ourense celebró una audiencia preliminar, con la presencia de la fiscal, el abogado de la acusación particular, la letrada de la defensa y —por videoconferencia— el autor de los hechos, N. S., un hombre nacido en Rumanía, de 41 años, que permanece en prisión provisional y se enfrenta a una petición de condena de entre 14 y 25 años de cárcel. La familia del chico solicita la pena máxima y califica los hechos como un asesinato. El ministerio público pide 14, por delito de homicidio. Además, propone que, una vez cumplida toda la pena de prisión, el acusado sea expulsado de España nueve años. La defensa busca la exculpación del encausado: no niega la autoría del ataque que resultó mortal, tras una cuchillada que alcanzó al chico en el corazón, sino que busca la absolución del agresor por legítima defensa y una supuesta respuesta por miedo, tras haber sufrido una agresión previa por parte de un grupo, incluido el perjudicado. «Veía peligrar su vida, se defendió como pudo», dice la abogada del encausado.

La letrada del acusado solicitó la incorporación de un breve vídeo de móvil en el que se ve cómo, previamente, el encausado sufre una paliza, a la puertas de un pub de la calle Pizarro, en la zona de ocio nocturno del casco histórico de Ourense. Uno de los jóvenes que daba golpes —en concreto, patadas en la cabeza— era, presuntamente, Amin. Según indica el ministerio público en su informe de calificación, N. S. propinó puñetazos a varios integrantes del grupo, pero también fue golpeado y cayó al suelo.

Momentos antes de esta agresión en la calle se había producido un encontronazo entre las dos partes en el interior del local. La defensa considera que, con anterioridad a resolver sobre la apertura de juicio oral, era pertinente valorar la prueba del vídeo y su posible repercusión en una eximente de legítima defensa. El juez admitió la incorporación de las imágenes y la fiscal recordó que ya constaban en la causa. En su escrito pide que se exhiban los vídeos.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2024 en la calle Pizarro, en la zona de ocio nocturno de los Vinos. / IÑAKI OSORIO

La Fiscalía sostiene que, tras esa pelea en la calle, el acusado se levantó y comenzó a caminar calle abajo, mientras supuestamente Amin lo perseguía. «En un momento dado» —continúa la fiscal en su escrito—, el encausado sacó una navaja de unos veinte centímetros, que llevaba en el bolsillo, y lo acometió «con una clara intención de acabar con la vida» del joven. Una puñalada en el tórax le alcanzó el corazón.

La acusación particular sostiene que, cuando N. S. abandonaba la zona de los Vinos con un amigo, «de forma súbita e inesperada, cambió el sentido de su marcha volviendo sobre sus pasos hacia la víctima». El abogado de la familia sostiene que, «actuando de forma sorpresiva», el agresor utilizó la navaja que portaba y, «sin mediar palabra ni dar oportunidad alguna de reacción o defensa», asestó al chico una puñalada en el costado izquierdo, «con el evidente ánimo de causar la muerte». A las 3:20 horas de la madrugada del 29 de noviembre de 2024, con 21 años recién cumplidos, se certificó el fallecimiento del chico.

La defensa argumenta que «el medio empleado por parte de la víctima, una botella cortante, es proporcional con lo que llevaba el acusado, un cuchillo de pequeñas dimensiones»

La abogada Carla Vaquero, del despacho que ejerce la defensa de N. S., confirma la postura de esta parte sobre «una legítima defensa. El vídeo que se ha podido ver muestra una pelea a las puertas del bar, en la que al acusado se le pegan patadas, queda muy aturdido y él se va, un hecho para no provocar y no seguir con la pelea. El fallecido, por lo visto, fue detrás de él, con una botella o con objetos punzantes. Alegamos una legítima defensa porque el medio empleado por parte de la víctima, una botella cortante, es proporcional con lo que llevaba el acusado, un cuchillo de pequeñas dimensiones, que en las actuaciones consta que no es ni un arma prohibida», alega esta parte.

La defensa apela a que la autopsia constata que el fallecimiento se produjo tras una única puñalada, lo que descarta ensañamiento y, por tanto, el delito de asesinato. Además, recuerda el contexto en el que ocurrieron los hechos, durante una madrugada de ocio nocturno, con consumos de alcohol. «Todo eso rodea, o bien una eximente completa, a nuestro ver, o una atenuante muy cualificada, que haría que la pena fuera notablemente inferior», plantea Vaquero. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que no concede, de entrada, ninguna atenuante. También rechaza esa vía la acusación particular

Desde el principio del procedimiento, N. S. ha sostenido esta posición de defensa. Las declaraciones de los diferentes testigos, y sus versiones sobre cómo transcurrió aquella noche, se pondrán de manifiesto en el juicio, para que el jurado alcance una conclusión después de la exposición y el análisis de las distintas pruebas. La defensa ha encargado un informe pericial por parte de un perito criminalístico.

Tras varias peticiones de excarcelación desestimadas por la justicia, la nueva defensa busca la libertad del acusado sin esperar al juicio. Hay un recurso de apelación en trámite en la Audiencia Provincial de Ourense. La abogada alega «arraigo», pues el acusado, dice, tiene una empresa en Galicia y lleva más de una década en España. En el escrito de acusación, presentado en abril, la Fiscalía solicita que se mantenga la privación de libertad.

El presunto agresor, en el suelo, en la zona del Barbaña, tras ser reducido y detenido. / FDV

Amin, de raíces marroquíes, nació en Almería, donde residen sus padres y su hermano menor. Hacía un tiempo que él vivía en Ourense, donde trabajaba y estudiaba, según sus allegados. Con todo por delante, perdió la vida de una forma violenta, en la zona de ocio nocturno de los Vinos.

Tras el ataque mortal, el acusado huyó por la calle San Miguel, la zona de los jardinillos de Padre Feijoo y la calle Reza. Seguido por varias personas —se difundieron vídeos con su ruta de huida, con el arma en la mano—, el atacante llegó hasta el Parque Barbaña, donde arrojó la navaja el río, al verse acorralado. Un grupo de testigos lo retuvo, hasta la rápida aparición de varias dotaciones de la Policía Nacional. Los agentes de la comisaría recuperaron la navaja de las aguas. Según el informe de la Policía Científica, se encontró en el arma ADN de la víctima, así como también en la ropa que vestía el acusado, que tenía manchas de sangre tras el apuñalamiento.