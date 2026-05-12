Por cada hijo, una flor: multitudinaria ofrenda floral de las madres en la parroquia ourensana de Fátima

La iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en el barrio ourensano de O Couto, vivió este martes una de las citas más multitudinarias y emotivas de la novena en honor a la Virgen: la ofrenda floral de las madres. Este rito, que nació hace ya décadas en torno a este santuario, congrega a miles de mujeres que llevan una flor por cada hijo e hija, en una cita especialmente para los creyentes, quienes elevan finalmente sus ramos al cielo durante la misa.

Desde primera hora, O Couto fue un desfile, mayoritariamente de madres y abuelas, portando gladiolos, rosas, claveles y todo tipo de flores (principalmente blancas) que luego se utilizarán para engalanar la carroza de la Virgen de Fátima. Esta saldrá en procesión desde el santuario de O Couto hasta la Catedral, donde se oficiará la misa.

Procesión de las antorchas

La novena de Fátima comenzó el 4 de mayo y contó en esta edición con la participación, como predicador, del obispo emérito de Riobamba (Ecuador), Julio Parrilla. Pero el día grande será este miércoles por la noche, con la procesión nocturna, una de las advocaciones marianas más participativas y multitudinarias de la diócesis de Ourense, junto con la de Os Milagros, que se celebra en este caso en el mes de septiembre en su santuario de Baños de Molgas.

La procesión saldrá a las 22.45 horas desde el santuario de O Couto y será retransmitida por radio, como es tradicional, para las personas que no puedan participar directamente en ella. Es conocida como la «procesión de las antorchas», porque los participantes llevan una vela encendida durante el trayecto, mientras los fieles lanzan pétalos desde los balcones.

El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, en la misa de ofrenda de las madres. / Iñaki Osorio

La misa se oficiará a las 00:00 horas en la Catedral y, será radiada también, dada la incapacidad espacial de la seo para acoger a los miles de personas que se trasladan acompañando a la imagen mariana. Se les llama también popularmente «procesión de los transistores» por este motivo. Posteriormente, la comitiva procesional regresará al templo acompañado al regreso a la imagen mariana.

Y tras los rezos... vienen las fiestas

Tras el apartado religioso comienza otro tipo de festejo: las fiestas mayores de O Couto, que arrancan un día después de su multitudinaria novena, este jueves, y se prolongarán hasta el día 17 inclusive.

Ofrecerán un programa variado, que arranca el día 14 con la actuación de Los Satélites a las 20.00 horas. También el viernes 15 vuelve la música, con la actuación de la Orquesta Olympus, en horario nocturno de 23:30 a 02:30 horas.

El sábado día 16, la música vendrá de la mano de Charleston Big Band, que actuará a partir de las 00.10 horas hasta las 03.40 horas. Ese mismo día será el de la tirada e fuegos artificiales a las 23.40 horas y, también el sábado 17, la actuación de un clásico, La Gramola, fuegos artificiales entre las 23.45 y las 03.30 horas. El domingo día 17 de mayo, Día das Letras Galegas, el programa ofrece un concierto de de Treixadura a las 20.00 horas.

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No todo será oferta musical en las fiestas de O Couto, sino que también está programado el I Torneo de Xadrez «Pequenos Xigantes de Ourense» en el exterior del Pabellón de Os Remedios, o la exhibición de Taekwondo en el cruce de la rúa Dalí.