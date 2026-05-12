Excedentes de la huerta con registro de calidad

La huerta sigue teniendo un espacio importante en el rural, y sus productos son de gran calidad, por lo que hay que sacarles el mayor partido posible. Y eso es lo que pretenden en el concello de Paderne de Allariz, donde existe un centro de transformación de productos locales en la antigua estación de tren de Cantoña. Este edificio fue reformado, se invirtieron más de 800.000 euros en maquinaria y ya se están haciendo y comercializando productos como zumos de frutas, salsas de tomate, cremas de avellanas, miel y otros alimentos.

Los propios agricultores elaboran sus productos con lo que obtienen de su huerta. Lo que siembran es para autoconsumo, pero lo que sobra lo llevan a este centro de transformación para luego comercializarlo en restaurantes de cercanía o en la feria local. Se trata de una iniciativa que cuenta en Paderne con más de 30 socios, confían en que se sumen más. Según explica el alcalde, Manuel Pérez, casi ninguno es profesional de la materia, y como trabajan durante la semana «vienen los sábados y domingos», que es cuando elaboran sus productos. Incluso hay muchos usuarios de fuera del municipio y de hecho «hay más gente de fuera que de Paderne», apunta el regidor.

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Todo el que quiera usar estas instalaciones de Cantoña tiene que haber pasado un curso de formación. De hecho, señala el regidor que se va a hacer un nuevo curso, por parte del Inorde, y «ya hay bastantes anotados». Y_es que en este centro de transformación «aquí uno se ciñe a las normas, el producto sale con registro de calidad y se puede vender en cualquier parte», destaca Pérez. Cuentan con mucha maquinaria, cámaras y montacargas, pero necesitan otras a mayores como una peladora de castañas. También quieren intentar hacer aceite pero «las máquinas son costosas» y, a mayores, se necesitan más socios productores. El objetivo es que se consuman los productos de la zona y no tirar lo sobrante. Para este año se proyecta sembrar más cantidad, e incluso plantar grelos para un proyecto de fermentarlos para todo el año.