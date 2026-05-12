Condenado por apedrear y patear a un hombre de 71 años en el concello ourensano de Amoeiro

El juzgado de lo Penal 1 de Ourense condenó este martes a un hombre a dos años de prisión por un delito de lesiones por apedrear a un vecino en el concello de Amoeiro.

Los hechos juzgados se remontan al 19 de agosto del 2024, fecha en la que, según el escrito de acusación, entre las 21.45 horas y las 22.00 horas, en la carretera principal de entrada del pueblo de Monteasnal, en el término municipal de Amoeiro, la víctima paseaba a su perro a la altura de la casa del acusado, quien le reprochó que lo atase.

Con esa petición, el perjudicado se agachó para apretar la correa del canido y, sin más mediación, el acusado «con ánimo de perturbar su tranquilidad» le dijo «vou coller unha pedra e voute matar».

La víctima, aún sin incorporarse, le dijo que se fuese a su casa y «dejase de molestar». Con ese intercambio de frases y «con ánimo de menoscabar la integridad física» del vecino que seguía agachado, el condenado cogió una piedra de un muro próximo.

La empleó como arma y logró darle de refilón con ella en la cabeza, pero también en la parte pectoral derecha, provocando que se desequilibrase y cayese al suelo, donde el hombre, septuagenario, se golpeó los codos y los brazos.

Pero la agresión no terminó ahí. Una vez en el suelo, el acusado continuó propinando patadas y puñetazos con la piedra todavía en la mano.-

Como consecuencia de la violencia empleada, el perjudicado—que tenía 71 años en el momento de los hechos— sufrió numerosas lesiones como una contusión en la cabeza, una fractura en la clavícula derecha o múltiples moratones. Heridas que necesitaron 73 días para sanar de los que 50 supusieron un perjuicio de calidad de vida moderado, 1 grave y 22 de carácter básico. Le restan secuelas en el hombro.

Fiscalía solicitaban tres años y seis meses de prisión, pero las partes llegaron a un acuerdo por el que el hombre reconoció los hechos y fue condenado a 2 años de cárcel que no cumplirá si no delinque en el plazo de tres años y además realiza 144 días de trabajos a la comunidad.

A mayores deberá indemnizar al perjudicado con 6.655 euros– 4.120 por los días de curación y 2.545 por las secuelas– Podrá pagar a lo largo de cinco años en cuotas de 100 euros al mes.