Balinazos a animales domésticos en Boborás: una gata muere tras recibir un disparo

El Ayuntamiento de Boborás ha trasladado su «fonda preocupación» por unos hechos ocurridos el pasado sábado en la zona de A Almuzara, donde, según la información recibida por el gobierno local, varios animales domésticos pudieron ser objeto de disparos con balines.

Uno de ellos, una gata, resultó gravemente herida tras recibir el impacto de un balín que le atravesó el ojo. Las lesiones provocadas fueron de extrema gravedad y el animal acabó falleciendo después de permanecer ingresado en un hospital veterinario.

Sus dueños, profundamente afectados por lo sucedido, tienen previsto presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de O Carballiño.

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, expresó la absoluta condena del Concello ante este tipo de comportamientos, que calificó de «gravidade extrema» y «totalmente intolerables». Torres advirtió de que «Facer dano a un animal desta maneira non é unha “broma” nin unha travesura: é un acto cruel, perigoso e denunciable».

Desde el Concello se pide al vecindario de la zona que extreme la precaución con sus animales domésticos. Además, se solicita que cualquier persona que haya visto algo o pueda aportar información que ayude a esclarecer lo sucedido se ponga en contacto con la Guardia Civil de O Carballiño o con el propio Ayuntamiento de Boborás.

El gobierno local subraya que la colaboración ciudadana puede ser fundamental para identificar a la persona o personas responsables y evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir.