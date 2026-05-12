Acepta 60 días de trabajos por morder y golpear a su expareja

Un vecino de Verín reconoció ayer en el Penal 2 de Ourense que había agredido a su expareja en el contexto de una discusión y aceptó realizar trabajos a la comunidad.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 10 de junio de 2023, cuando el acusado acudió al domicilio de la mujer en compañía de ella. Una vez en la vivienda entraron en una disputa en el transcurso de la cual él la agarró por los brazos, la zarandeó, le propinó un puñetazo en el oído izquierdo y le propinó una mordedura en el cuello, además de golpearla contra las paredes. Todo ello mientras empuñaba una botella de cristal.

Fiscalía solicitaba por esta agresión 10 meses de cárcel por un delito de maltrato y un alejamiento de la expareja de 2 años. Finalmente, un acuerdo entre las partes rebajó la condena a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de acercarse a la víctima durante dos años, así como portar armas durante ese tiempo. . Además, deberá indemnizarla con 300 euros por las lesiones.