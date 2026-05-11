Rosana Mesa cumple su sueño de independizarse con un piso protegido en Ourense

Rosana Mesa Almonte trabaja como auxiliar de enfermería en el CHUO. Ourensana de nacimiento, vive desde que era un bebé en el hogar de la familia que la acogió hace cosa de 35 años, y a fecha de este lunes sigue durmiendo bajo ese techo. Con aspiraciones de independizarse, en 2019 se inscribió al Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, y tras años de ver como su nombre escalaba poco a poco puestos en la lista, acaba de ver su objetivo hecho realidad: es ya inquilina de pleno derecho en un piso de protección oficial situado en el Casco Vello de la ciudad de As Burgas.

«Estou que nin o creo», comentaba Mesa este lunes cuando recibió las llaves de su nuevo hogar de mano del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Ninguna institución se quiso quedar fuera de la foto en el acto de entrega del piso situado en la Rúa do Vilar, el cual, según el representante del gobierno autonómico, «é unha mostra máis do noso esforzo para facilitar o acceso a unha vivenda aos cidadáns». La vivienda ya era de carácter protegido antes de que entrara la ourensana, y quedó libre por la mudanza de la que era la inquilina a un inmueble en propiedad. «Non teño palabras para isto, é unha oportunidade de luxo e espero poder pasar moitos anos aquí», añadía Rosana a las palabras de los políticos.

Un piso de protección oficial en el Casco Vello

La profesional sanitaria vivirá sola en este apartamento de 50,65 metros cuadrados, compuesto de vestíbulo, cocina-comedor, un baño y un dormitorio. A esto se le suma un trastero y una zona para tendal que suman unos 13 m2 al cómputo, además de disponer de una codiciada zona de garaje a poca distancia del apartamento. Eso sí, afortunadamente no la necesitará para desplazarse a su puesto de trabajo, pues de su nueva vivienda al complejo hospitalario solo la separan sobre 15 minutos a pie: «Dábame igual onde vivir sempre que fora en Ourense, pero isto quédame moi ben», explica Rosana.

La nueva vecina del Casco Vello entra a vivir bajo un régimen de alquiler, y aunque no se puede conocer el precio que pagará por esta vivienda protegida —se determina en función de los ingresos y prefieren no desvelar la cifra exacta— sí se puede poner en perspectiva para entender la gran sonrisa que se le esbozaba a Rosana al entrar por la puerta de su nuevo hogar. Según los datos que ha proporcionado, la renta que pagará Rosana es sobre un 48% más baja que la renta promedio de los pisos de condiciones similares ofertados en ese distrito. De hecho, si se busca en los portales inmobiliarios más populares, el alquiler de vivienda unihabitacional más barato a este lado del Miño en el concello de Ourense supera en casi 200 euros al que deberá abonar Mesa: «Os alugueiros de hoxe en día son súper altos e a isto non pode chegar todo o mundo, pero por iso debe mostrarse que loitando, todo chega», explica la nueva inquilina, que acompañada de su madre y una de sus hermanas ya se quedaba con ilusión midiendo el vestíbulo para adquirir los muebles de la que será su primera experiencia como persona independizada.

La problemática de vivienda en Ourense

El «lujo» que Rosana afirma que vive al tener esta oportunidad, y sobre todo, que adquirir el derecho a una vivienda oficial sea un factor noticia, pone una vez más el punto de mira en la problemática de vivienda en el que está inmerso España. En el caso concreto de Ourense, una triada fatídica dibuja el complicado panorama. El primer factor es la falta de mercado, pues según los analistas inmobiliarios, la ciudad de As Burgas necesita un plan urgente de al menos 4.000 viviendas entre protegidas y libre mercado para hacer frente a la demanda. Además, según un informe de Agalin (Asociación Galega de Inmobiliarias) sobre el primer trimestre de 2026, el catálogo de pisos disponibles era de tan solo 200 anuncios, 119 menos que cuatro años atrás. Esta cifra choca con el alto porcentaje de viviendas vacías en el concello, pues el 22,14% de las casas del municipio no cuenta con contrato de luz o tienen un consumo inferior a la media de 15 días. Todo ello deriva en un mercado: en el mismo informe mencionado Agalin afirmaba que cruzando el salario medio del ourensano con la oferta de alquiler, muchos vecinos se ven obligados a destinar hasta el 50% de su sueldo a un techo en el que habitar.

Ante este contexto, cada vez son más los que deciden tomar el mismo camino que la nueva vecina del Casco Vello y solicitar una vivienda pública, y el incremento del interés ha disparado desorbitadamente los números: A fecha de 13 de febrero de 2020, poco después de que Rosana se inscribieran, había 265 solicitantes de vivienda protegida en todo el concello de Ourense; a 11 de mayo de 2026, ese mismo dato se sitúa en los 1029 inscritos, o lo que es lo mismo, la lista de espera multiplica casi por cuatro a la que Rosana afrontó para tardar siete años en situarse como candidata número 1. De hecho, esta cantidad de solicitantes supone un récord histórico al momento de escribir estas líneas, que no hace más que aumentar con el paso de los días. Los planes de construcción de vivienda pública en los entornos de O Vinteún y Cambedo da Raia anunciados por la Xunta pretenden que el tiempo de espera no sufra una escalada tan impactante como la del número de visitantes.