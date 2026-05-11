Reunión de los mandos de la Guardia Civil de Ourense

Las reuniones operativas, en las que se fomenta el intercambio de impresiones y la puesta en común de las líneas de trabajo en curso, elevan la eficiencia y ayudan a alcanzar resultados. En materia de seguridad ciudadana, en la prevención y persecución de delitos, cuanto mayores son la coordinación y la efectividad, mejor para el ciudadano. Este lunes, el Concello de San Cibrao das Viñas acogió la reunión mensual de los mandos de la Guardia Civil de Ourense. Los oficiales de la Comandancia, de distintas especialidades, participaron en una jornada de trabajo.