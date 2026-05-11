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Seguridad ciudadana

Reunión de los mandos de la Guardia Civil de Ourense

El Concello de San Cibrao das Viñas acoge un encuentro de trabajo de los oficiales de la Comandancia

Reunión de los mandos de la Guardia Civil de Ourense, este lunes en San Cibrao das Viñas.

Reunión de los mandos de la Guardia Civil de Ourense, este lunes en San Cibrao das Viñas. / GC

R. O.

Ourense

Las reuniones operativas, en las que se fomenta el intercambio de impresiones y la puesta en común de las líneas de trabajo en curso, elevan la eficiencia y ayudan a alcanzar resultados. En materia de seguridad ciudadana, en la prevención y persecución de delitos, cuanto mayores son la coordinación y la efectividad, mejor para el ciudadano. Este lunes, el Concello de San Cibrao das Viñas acogió la reunión mensual de los mandos de la Guardia Civil de Ourense. Los oficiales de la Comandancia, de distintas especialidades, participaron en una jornada de trabajo.

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