La oposición del Concello de Ourense enmienda y critica el proyecto de Presupuestos de Jácome por «falta de diálogo» y «consenso»

La cuenta atrás para el debate presupuestario en el Concello de Ourense ha comenzado con un frente común de la oposición contra el proyecto de Presupuestos Generales para 2026 presentado por el gobierno local. A pocos días del pleno previsto para su debate el próximo lunes 18 de mayo, PP, PSOE y BNG han registrado sus propuestas y críticas, coincidiendo en denunciar la «improvisación» y la falta de consenso por parte del equipo de Gonzalo Pérez Jácome.

El PP: vivienda y termalismo

El Grupo Municipal del Partido Popular, encabezado por su portavoz Ana Méndez, ha presentado una batería de enmiendas centradas en las «necesidades reales de la ciudadanía». Los populares denuncian que el borrador llega «tarde y sin inversión», criticando además que se tramite sin haber liquidado el ejercicio de 2025.

Entre sus propuestas estrella destaca la creación de un plan municipal para la adquisición y rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico, con el fin de facilitar el acceso a los jóvenes.. Asimismo, los populares apuestan por el refuerzo de las ayudas de emergencia social, la recuperación de espacios como La Molinera y el Espazo Lusquiños, y un impulso decidido al termalismo mediante la creación de aparcamientos y mayor inversión en mantenimiento. «Ourense no puede renunciar a su principal activo», subraya Méndez.

«Momento decisivo» del PSOE

Por su parte, el Partido socialista registró una «amplia batería de enmiendas» con el objetivo de alterar la orientación política y social del documento inicial. Las concejalas socialistas consideran que el presupuesto actual se encuentra en un «momento decisivo» y que existen márgenes reales para introducir cambios que garanticen la estabilidad administrativa y financiera del Concello.

Desde el grupo socialista instan al gobierno municipal a decidir si quiere continuar en un modelo de «confrontación permanente» o si apuesta por el diálogo para incorporar prioridades sociales y urbanas compartidas

Hoy detallarán el contenido íntegro de unas propuestas que califican como «económicamente viables».

La devolución del BNG

La postura más drástica llega de la mano del BNG, que ha registrado una enmienda de devolución. El portavoz nacionalista, Luis Seara, argumenta que el expediente está «incompleto» al carecer del informe preceptivo de la Intervención General, lo que impide realizar una evaluación con rigor.

Seara advierte además que las bases de ejecución propuestas consolidan un modelo de gestión «peligroso» que limita el control y la fiscalización, otorgando excesiva «maniobra» a la Alcaldía.

El BNG también alerta de que el proyecto incurre en los mismos errores sobre negociación colectiva (Capítulo I) que ya provocaron la anulación judicial del presupuesto de 2020 y «tienen judicializado el de 2025 por el mismo motivo», situación que hace que la formación no confíe «en una resolución distinta en el caso de que el actual proyecto sea finalmente aprobado».