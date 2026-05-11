Dos personas heridas en un siniestro de tráfico en Manzaneda: uno de los afectados fue trasladado en helicóptero

Un siniestro de tráfico registrado este lunes a mediodía, en torno a las 11:30 horas, se saldó con dos personas heridas después de una salida de vía registrada en el municipio ourensano de Manzaneda. Los dos afectados fueron trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Uno de los perjudicados tuvo que ser evacuado en el helicóptero medicalizado del 061.

El accidente de circulación se registró este lunes por la mañana en la aldea de Langullo, en Cesuris. Tras el siniestro una de las personas quedó inconsciente. Según la información de la central del 112, en el operativo participaron 061, Tráfico y Protección Civil. Desde Agesga, la asociación de bomberos de los GES de Galicia, denuncian que el personal del GES de O Castro de Caldelas no pudo acudir porque estaba inoperativo. «Os responsables son Xunta e Deputación. Non se presta o servizo e séguese financiando. Estamos fartos», critican.