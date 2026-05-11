Hallan 19 dosis de cocaína en la vivienda de un presunto traficante en O Barco de Valdeorras

El Equipo de Roca de la Guardia Civil de A Rúa detuvo a un vecino de O Barco de Valdeorras, presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La investigación se inició hace un año, tras tener conocimiento el instituto armado de un punto de venta al menudeo en O Barco. En un registro con autorización judicial en la vivienda del detenido se encontraron 19 dosis de cocaína, así como útiles para la preparación y envasado de estupefacientes. La actuación policial se enmarca en el plan estratégico de respuesta al consumo y tráfico de drogas en lugares y locales de ocio, una línea de intervención de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Con esta operación, el número de detenidos en O Barco de Valdeorras por tráfico de drogas asciende a 12 personas en el último mes. Es el resultado de distintas operaciones de la Guardia Civil.

La Guardia Civil arrestó el pasado 2 de mayo a tres vecinos de O Barco de Valdeorras como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y de un delito de atentado a agentes de la autoridad, después de que opusieran resistencia durante la intervención e intentaran agredir a los agentes.

Las detenciones se produjeron cuando los sospechosos circulaban en un vehículo por la carretera N-120, a su paso por el término municipal de Rubiá. En el interior del turismo, los agentes localizaron un kilo de cocaína y 103 gramos de anfetaminas, según informó el instituto armado.

La actuación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras, en colaboración con el Equipo Roca de A Rúa, en el marco de la operación Compay OU, en la segunda fase.

Durante la intervención, los tres ocupantes del vehículo trataron de impedir la actuación policial y, según las mismas fuentes, intentaron agredir a los guardias civiles, por lo que además del delito contra la salud pública se les atribuye otro de atentado a agentes de la autoridad. Tras ser puestos a disposición judicial, uno de los tres detenidos ingresó en prisión.

En la primera fase de la operación Compay OU otras ocho personas resultaron detenidas, el pasado 15 de abril, tras el despliegue de varias unidades, incluido el refuerzo aéreo del helicóptero del instituto armado.