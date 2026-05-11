La Guardia Civil traslada a las personas mayores las claves para evitar ser víctimas de engaños, estafas y hurtos: «Muchos lo que nos dicen es 'me pasó por tonto' y no es así»

En la provincia todavía hay mucha gente que abre la puerta de casa sin miedo. Que se fía si quien llama, habla educadamente y lleva una carpeta bajo el brazo. Precisamente en esa confianza, habitual especialmente en el rural ourensano, es donde ponen el foco muchos timadores y también la Guardia Civil de Ourense que, dentro del Plan Mayor, el programa impulsado por el Ministerio del Interior, impartió este lunes una charla informativa en la Asociación Foval, en A Valenzá, en Barbadás.

El objetivo de la sesión, impartida por la agente Vanesa Domínguez, integrante del equipo Plan Mayor de la Comandancia de Ourense, fue aportar pautas de seguridad a ciudadanos de edad avanzada para que eviten hurtos y estafas, tanto en el propio domicilio como en la calle y en internet, porque, según cuenta la agente, «cada vez son más los mayores que navegan en las redes», pero también «los que se creen todo lo que ven o casi todo».

Distinguir entre realidad y ficción es un reto que no solo se queda en internet, también es una prueba del día a día porque «lo que más miedo les da es sentirse engañados», dice Domínguez tras una jornada centrada en los fraudes más habituales que afectan a las personas mayores: falsas revisiones del gas, llamadas bancarias sospechosas, hurtos al descuido o estafas a través de internet.

La vergüenza, el peor aliado

Domínguez lleva un lustro impartiendo estas charlas y, con ellas, recorriendo toda la provincia comarca a comarca, es por ello que resalta que lo más importante para no caer en trampas, con independencia de la localización, es «la desconfianza» en los desconocidos y, a la vez, «la confianza en la Guardia Civil». «Lo que más buscamos con estas charlas es acercarles nuestra figura, que sepan que lo que menos vamos a hacer es reñirles o hacerles sentir mal, porque muchos van con el miedo a recibir una bronca y no es esa nuestra intención», sostiene la agente.

Su meta, dice, es la contraria, «crear proximidad con los mayores, que se fíen de nosotros y animarlos a abandonar la vergüenza, si tienen que denunciar que lo hagan y que no se callen porque muchos lo que nos dicen es ‘me pasó por tonto’. No, no les pasó por ingenuidad y no pueden sentirse mal por ello. Pasó y lo que tienen que hacer es denunciar para que no se repita».

Para que nadie se crea que una situación personal es un caso anómalo, la guardia civil relata casos que viven en el día a día, «en una localidad ourensana trece vecinos acabaron pagando pequeñas cantidades de dinero a un falso operario que iba puerta por puerta ofreciendo revisiones. Eran importes de 50 o 80 euros y la gente confiaba porque parecía una persona seria», explica.

La agente insistió en que actualmente las compañías trabajan mediante cita previa y recordaron que ningún técnico debería presentarse sin aviso previo ni cobrar en efectivo en el domicilio. «Si alguien aparece sin que ustedes lo esperen y les pide dinero, desconfíen», aconsejó.

El engaño de las distribuidoras es uno de los «clásicos» que siguen funcionando, pero no el único. En Barbadás la representante del Plan Mayor de Ourense alertó sobre modalidades como el «tocomocho», el timo de la estampita o el conocido «abrazo cariñoso», una técnica mediante la que los delincuentes aprovechan el contacto físico para sustraer cadenas, relojes o carteras sin que la víctima apenas se dé cuenta.

Entre las recomendaciones prácticas que se trasladaron a los asistentes estuvo la de llevar bolsos y mochilas siempre en la parte delantera, desconfiar de desconocidos que se acerquen demasiado y extremar las precauciones en los cajeros automáticos, especialmente durante los días de cobro de pensiones.

«Si tienen dudas cuando estén sacando dinero, pidan ayuda directamente al personal del banco», dijo Domínguez, quien también aconsejó que, en caso de robo mediante el método del tirón, lo más recomendable es no resistirse para evitar caídas o lesiones, e intentar fijarse en detalles físicos o de vestimenta que puedan ayudar posteriormente a identificar al delincuente.

Los engaños en la red

La charla celebrada en A Valenzá dedicó también buena parte de su contenido a las estafas por internet, un ámbito que preocupa cada vez más a las fuerzas de seguridad. Las personas mayores utilizan hoy con más frecuencia teléfonos inteligentes, aplicaciones de mensajería o redes sociales, pero muchas veces desconocen los riesgos asociados. Los delincuentes aprovechan para iniciar conversaciones a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. También proliferan las falsas ofertas, los mensajes que suplantan a entidades bancarias o las llamadas que buscan obtener datos personales.

La principal recomendación que trasladó fue «la desconfianza como prevención», no caer en mensajes urgentes o alarmistas y no facilitar nunca información bancaria por teléfono.

La oficina que acude al usuario

La sesión celebrada en las instalaciones de la Asociación Foval sirvió también para recordar la existencia de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano—OMAC—, una iniciativa que busca romper las barreras de la dispersión geográfica y la movilidad reducida en Ourense. Domínguez les explicó a decenas de mayores que, en caso de ser víctimas de un delito, ya no tienen la obligación de desplazarse hasta el cuartel.

A través de una llamada al 062, la Guardia Civil gestiona una cita personalizada en la que una unidad móvil se desplaza directamente al domicilio o a la localidad del afectado para recoger la denuncia. «Es un servicio que se adapta al ciudadano; si el vecino tiene médico a las once, nosotros vamos a las ocho», ejemplificó.

Con todo, la charla concluyó con un llamamiento final a eliminar la vergüenza a denunciar. El mensaje de la Comandancia de Ourense es que la denuncia rápida es la herramienta más eficaz para que los delincuentes no sigan actuando. «La Guardia Civil vela por la seguridad de nuestros mayores; queremos que tengan confianza en nosotros, porque en Galicia son fundamentales».