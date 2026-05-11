Los equipos de extinción de la Diputación de Ourense reciben material contra incendios donado por el Real Club Celta de Vigo

Lo prometido es deuda, y este domingo, antes del encuentro entre Ourense C.F. y el Celta Fortuna, se hizo entrega a los equipos de extinción de incendios de la Diputación de Ourense de un amplio equipamiento de material de lucha contra el fuego, donado por el Real Club Celta de Vigo.

Esta donación había sido comprometido por el club vigués tras los incendios que asolaron Ourense en 2025. En octubre de 2025 el Celta de Vigo organizó un partido bajo el lema «Juntos contra el fuego» en Balaídos. El objetivo fue a recaudar fondos para proyectos de reforestación en las zonas más afectadas por los fuego en Ourense. Ayer los GES de extinción de la Diputación, recibieron la donación: 60 batelumes, 50 mochilas de extinción y 19 cajas de máscaras y gafas protectoras.