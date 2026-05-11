El Concello de Ourense reserva este año 750.000 euros para iluminación navideña, 150.000 euros más

El Concello de Ourense acaba de presentar a la oposición su proyecto de presupuesto general para 2026, el cual asciende a 127,8 millones de euros. Esta cifra supone 11,1 millones más que el ejercicio anterior, un incremento que el gobierno municipal subraya que «no es magia», sino que se sustenta especialmente en dos pilares fundamentales: el aumento de las transferencias del Estado y el ajuste de tasas municipales como las del agua y la basura.

El Capítulo I de ingresos consigue nutrir con 43,8 millones de euros las arcas del consistorio, basándose en la recaudación del IBI, el Impuesto de Vehículos y otros tributos. Con el Capítulo III obtiene 29,2 millones de euros, lo que representa 3,2 millones más que en el año previo, obtenidos sobre todo mediante el aumento de las tarifas de saneamiento, depuración y recogida de basura. También el Capítulo IV, referido a las transferencias corrientes y que es el gran motor del crecimiento del Concello, le insuflará, según las previsiones, 48,8 millones de euros; un impulso notable pues estaba previsto que Ourense reciba 9,5 millones de euros adicionales del Estado.

Las cifras macro de gastos e ingresos por capítulos ya han sido facilitadas por el Concello. Como sucede en toda administración pública, los gastos son mecanismos que autoconsumen buena parte de lo que generan, pues casi cuarenta millones de euros —concretamente 39.953.146 euros— se destinan a los gastos del Capítulo I de Personal, mientras que otros 77.087.293 millones se reservan para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.

Sin embargo, en la lectura de la amplia Memoria de Alcaldía de justificación de este proyecto presupuestario —que debe ser negociado con la oposición antes de su paso al pleno— destacan gastos como el que se va a dedicar en este penúltimo año de gestión municipal previo a las elecciones de mayo de 2027, la partida dedicada a «actividades culturales y festivas», que pasa de 390.000 a 1.545.000 euros, lo que significa que se cuadruplica. La memoria explica que en esta partida se agrupan ahora gastos de certámenes culturales que, en ejercicios anteriores, se contemplaban en una partida separada, aunque dentro de esta misma bolsa de vinculación, y los gastos de alumbrado de Navidad, que pasan de 600.000 a 750.000 euros.

Termalismo y turismo 458.100 euros

En comparación con esta subida del alumbrado público de Navidad, que cuenta con 150.000 euros más, en la política de gasto número 43, donde se encuentran los gastos de promoción turística y termalismo, hay también un incremento y pasa de 385.000 a 458.100 euros. Es decir, que esta área recibe la cuarta parte de lo que se invierte en fiestas y alumbrado navideño. Sin embargo, este incremento obedece solo a gastos de mantenimiento de espacios termales que pasa de 50.000 a 60.000 euros, y los gastos del servicio de vigilancia y control de acceso a las termas m que pasan de 262.000 a 279.000 euros.

Además, ese incremento también se destina a la reparación de las instalaciones existentes. El termalismo sigue sin inversión directa para nuevos proyectos y los únicos otros gastos incluidos en ese apartado son 13.000 euros para «estudios y proyectos» y 15.000 para «inversiones de reposición».

En cuanto a las inversiones reales, llama la atención que en el Capítulo VI se destinen solo 2,27 millones de euros iniciales, pese a que ello suponga un 227% más que lo presupuestado inicialmente en 2025. El destino son os cementerios, con 614.500 euros, e incluye nuevos nichos en Santa Mariña. Le sigue tecnología con 590.000 euros, casi en su totalidad para un nuevo software de contabilidad (540.000 €) vital para modernizar la administración, afirma Alcaldía.

La seguridad pública cuenta con una reserva de 72.000 euros para la Policía Local y 20.000 euros para Protección Civil, mientras que el área de bienestar animal dispone de 30.000 euros para intervenciones en la perrera municipal y la instalación de bebederos. El truco reside en la intención afirmada de utilizar hasta 20 millones de euros del remanente de tesorería para grandes obras ya en marcha o nuevas, como el Parque de Coto de Canedo, la Avenida de Portugal o la reforma del Posío. También se ha elaborado un Plan Económico-Financiero.

Este plan preventivo sería para aplicarse en el caso de que la liquidación del presupuesto de 2025, todavía sin cerrar, no cumpla la regla de gasto. El mencionado Capítulo I de gastos, referido a los Recursos Humanos, asciende a 39,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5%. Esta subida absorbe los incrementos salariales por ley, pero además se cubrirán vacantes de «técnicos de alta cualificación», no auxiliares.

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La organización interna para 2026 se completa con una reforma de la estructura administrativa basada en la agrupación de servicios. Contempla la fusión Bienestar Social y Salud bajo la dirección de Política Social. Prevé otra nueva macroárea de Dinamización que integrará Turismo, Termalismo, Formación, Educación, Cultura y Juventud. Busca «simplificar los procesos de tramitación de expedientes transversales».