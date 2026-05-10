El saldo de 15 años sin PXOM: una oferta escasa y vivienda a precios sobrevalorados

Ourense acaba de cumplir 15 años de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en marzo de 2011, que supuso el final de una muerte anunciada, tras ratificar entonces la primera de las nueve sentencias desde 2008 por el TSXG, en las que se declaraba la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense que se había aprobado en 2003 por una larga lista de irregularidades, desde la duplicidad del plan hasta falta de informes técnicos.

Desde entonces, el urbanismo de Ourense sobrevive al ritmo y dictado del plan de 1986. Las pérdidas económicas son incalculables tanto en el éxodo de proyectos que abandonaron por inseguridad jurídica, mano de obra cualificada y la oferta de vivienda nueva para venta o alquiler, ha provocado que se sigan disparando precios de mercado, a veces por encima del valor real de los inmuebles, según reconocen expertos por falta de un plan en vigor..

Así el estudio de la evolución del mercado inmobiliario en Ourense ciudad desde 2011 refleja dos realidades muy distintas. Por un lado mientras que la venta ha vivido una larga travesía por el desierto (con una recuperación lenta), lo que no ha evitado un incremento de casi el 12% interanual de los pisos en compraventa situados en e centro urbano, los alquileres siguen al alza, con y 6 % en los alquileres, que rondan una media, que no baja de los 760 euros mensuales, según estudios de portales como Idealista.

Tras el estallido de la burbuja, Ourense experimentó un ajuste prolongado. A diferencia de grandes capitales como Madrid o Barcelona, aquí los precios tardaron mucho más en tocar suelo y en empezar a subir, según muestran los datos del mencionado portal inmobiliario Idealista, que maneja el mayor número de viviendas en el mercado para hacer sus balances.

Ofrece en la actualidad en la ciudad precios medios el de metro cuadrado para la compraventa por encima de los 1.600 euros, que superan en algunos puntos conocidos como la «milla de oro» los 2.400 euros por metro cuadrado.

Zonas tope de precio

Claro que, incluso en la ciudad, la brecha puede ser también notable según la consulta del mismo portal inmobiliario español, en el centro y en concreto en calles como Juan XXIII o Paseo y Parque de San Lázaro , la compra de un piso superar fácilmente los o 2.500 euros por metro cuadrado.

Hay también en este balance, las llamadas zonas intermedias de la ciudad, donde estarían barrios de A Ponte, O Couto o la zona de la Universidad. Allí, los precios de venta de los pisos al cierre de abril de 2026 se sitúan, según el informe de tasación de datos de los informes de Idealista, en torno a los 1.700 a los 2.200 euros /metro.

El precio baja sensiblemente si nos vamos a zonas periféricas como Mariñamansa y determinados puntos de O Vinteún, en los que comprar un piso cuesta en torno a los 1.300 o 1.500 euros el metro cuadrado. Es, en todo caso, un precio de mercado muy bajo, aun cuando sea en zonas periféricas, relacionadas con el tamaño o estado de la vivienda.

El mercado de alquiler

Al analizar la evolución del precio del alquiler desde el año 2011, cuando se anuló el PXOM de Ourense, este es el mercado que más ha sufrido para los inquilinos y el que ha tenido la curva más agresiva. De hecho, Ourense ha pasado de ser una ciudad que se consideraba «barata» en términos de alquiler a ver cómo la oferta se desplomó y, en consecuencia, los precios subieron.

El precio histórico medio que había en la ciudad en 2011 era, según los datos del mismo portal Idealista, de unos 4,5 a 5,0 euros el metro cuadrado. Un piso de 90 metros cuadrados, que es la superficie media, costaba en la ciudad un promedio de 400 a 450 euros al mes por aquel entonces.

Fue en 2021 cuando comenzó la peor escalada y se superaron las barreras de los 6 euros el metro cuadrado hasta llegar a la actualidad, año 2026, en el que alquilar un piso en la ciudad cuesta entre los 8,1 y 8,4 euros el metro cuadrado.

Es decir, aquel piso que se alquilaba en 2011 por unos 450 euros al mes, hoy se sitúa de media entre los 730 y 760 euros mensuales, lo que supone un incremento de más del 60 % en el periodo analizado. No entran en la normalidad de los alquileres pisos y los hay que por su condición ubicación rondan los 2.500 euros mensuales

La piedra del nuevo PXOM está en el tejado de la Xunta y Concello, aunque esta administración local, acaba de presentar un borrador de presupuestos para 2026, que superan los 127 millones de euros, y la oposición le afea «carencias» como la ausencia de una planificación urbanística real, que reactive la concesión de licencias y el desarrollo de suelo.

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Por otro lado, a principios de 2026, la Xunta de Galicia completó la nueva cartografía a escala 1/5000 de toda la provincia. Este es un paso técnico fundamental, ya que ofrece una base geográfica moderna y precisa que es imprescindible para cualquier plan de urbanismo. n