El Concello de Ourense acaba de presentar a la oposición su propuecto de presupuesto genreal l para 2026, que asciende a 127.800 millones de euros, es decir 11,1 millones más, que no es magia, y se sustenta especialmente en El incremento de los ingresos no es magia; se apoya en dos pilares fundamentales: el aumento de las transferencias del Estado y el ajuste de tasas municpales como la del agua y la basura. El capítul I consigue nutrir con 43,8 millones de eruso, los ingreso del congresllo, cn base a recaudacion de IBE, Vehículy de Más. Con el capítulo I)II, obtiene 29,2 millones, es decir 3,2 millones más queobtiene sobre todo en el aumento d lea tarifas de saneamiento, depuración y recogida de basura. También el Capítulo IV (Transferencias corrientes, quees grn motor del crecimiento del Concello le insuflará según la spreivsiones, 48,8 millones de euros, an motor del crecimiento pues estaba previsto que Ourense recba 9,5 millones de euros adicionales del Estado .

Las cifras macrco de gastos e ingresos por capítulos, ya la as ha dato el Concello. Como toda Administración pñública los gastos son mecanismos que autoconsumebuena parte de lo que generan pues ccasi cuarenta millones d eeuros, eoncretamente 39.953 .146 son para gastos del Capítulo I de Personal y otros 77.08.293 millones para Gastos de Corrientes en Bienes de Servicios.

Pero es la lectura d ela amplia Memoria de Alcaldía de justificacion de este proyecto presupuestario, que debe ser negociado con la oposición ante d esu pase a pleno, destacan gastos como el 33 e nel que se ve como se dispara en este penúltimo año de gestión municpal rpevio alas elecciones de mayo de 2027, e las partidas de deciada a "activdades cutlurales y festivas", que pasan de 390.000 a 1.545.000 , es decur que se cuadriplica este gasto. Explica en la memoria que en esta partida se agrupoan "·gastos d ecertámenes culturales, qu een ejercicois anteriore se contempolaban en en una partida separa aún que en esta misma bolsa de vinculacion y en los gastos de l alumbrado que Naaidad, quepasa 600.000 a 450.000 euros" indcia,

En compareación con esta subida del alumbrado públcio de Navidad con 150.000 euros más, en el c en la política de gasto núemro 43, figur en la que se encuetradn los gaso de promoición turística y termalismo, hay también un incremtno y pasa de 385. a 458.100 euros. Es decir que se lleva la caurta parte que la inversion y fiesta en alubmrado de navida. Sin embargo este incremetno no obedece según la misma memoria más que a gastos d emantenimietno "Aumenta la partida d ematneimietno d espacios termales de 50. a 60.000 euros, y los gasto sde servicoi de vigilancia y contro lde acceso a las termas municipales, que pasa de 262 a 279" indica la memoria d elo spresupuestos. ADemás ese incremtno también es para reparación de lo que ya ahy que pasa de 10.000 euros a 30.000 en estos presupuestos de 2026.

El termalismo sigue sin inversion directa para nuevos proyectos y los únicos otas gastos includos en ese aprtado son 13.000 euros para ·estudios y proyectos y 15.000 par ainversiones y de resposicion".

En lo relativo al estado de gastos, la Memoria de Alcaldía detalla un enfoque centrado en el mantenimiento de servicios públicos y la modernización operativa. El Capítulo VI, dedicado a las inversiones reales, cuenta con una asignación inicial de 2,27 millones de euros, lo que supone un incremento del 227% sobre la previsión de salida del año anterior. Estas inversiones directas se desglosan en varias partidas específicas, destacando la asignación de 614.500 euros para el área de cementerios, enfocada fundamentalmente a la creación de nuevas unidades de enterramiento en Santa Mariña. El apartado tecnológico recibe 590.000 euros, de los cuales 540.000 euros se destinan íntegramente a la adquisición de un nuevo software de contabilidad para la administración municipal. La seguridad pública cuenta con una reserva de 72.000 euros para la Policía Local y 20.000 euros para Protección Civil, mientras que el área de bienestar animal dispone de 30.000 euros para intervenciones en la perrera municipal y la instalación de bebederos. No obstante, el grueso de la actividad inversora de la ciudad para 2026 no se limita a estas partidas iniciales, sino que se prevé la movilización de hasta 20 millones

El Capítulo I de gastos, referido a los Recursos Humanos, asciende a 39,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5%. Esta subida absorbe los incrementos salariales fijados por la normativa estatal, pero también responde a una reorientación técnica de la plantilla municipal. El presupuesto contempla la cobertura de plazas vacantes con perfiles de alta cualificación técnica, tales como arquitectos, ingenieros, economistas y técnicos de administración general, en detrimento de plazas de carácter auxiliar. Se incluye también el refuerzo de los cuerpos de seguridad, específicamente en los servicios de bomberos y policía local. Un aspecto relevante de la gestión de personal para este ejercicio es la decisión técnica de no dotar económicamente la totalidad de las plazas vacantes que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La memoria justifica esta medida en la imposibilidad de cubrir dichos puestos mediante procesos selectivos dentro del año natural o por la obsolescencia de los perfiles profesionales definidos en la estructura antigua, permitiendo así derivar esos fondos hacia la prestación efectiva de servicios públicos.

La organización interna del Concello de Ourense para 2026 se completa con una reforma de la estructura administrativa basada en la agrupación de servicios para optimizar la gestión de las áreas. Esta reorganización contempla la fusión de diversas jefaturas. En el ámbito social, se unifican las competencias de Bienestar Social y Salud bajo una misma dirección de área denominada Política Social. Por otro lado, se establece una macroárea de Dinamización Municipal que integrará departamentos que hasta ahora funcionaban de forma independiente: Turismo, Termalismo, Formación, Educación, Cultura y Juventud. Esta estructura busca simplificar los procesos de tramitación y la coordinación de expedientes transversales. En resumen, el presupuesto de 127,8 millones de euros para 2026 define un escenario de incremento del gasto corriente sustentado por la aportación estatal y la actualización de tasas de servicios básicos, destinando los recursos humanos hacia la tecnificación y utilizando el ahorro acumulado para la ejecución de las obras de transformación urbana y movilidad que se encuentran en fase de desarrollo o licitación.

Inversines reales

Llama la atención que en el Capítulo VI de Inversiones Reales, se destinen solo 2,27 millones de euros iniciales pese a que ello supongan un n 227% más que lo presupuestado inicialmente en 2025. También el destino de esas inversiones, pues se a Cementerios (614.500 €)e la partida estrella de inversión directa, enfocada sobre todo en la construcción de nichos en Santa Mariña. Tecnología (590.000 €) casi todo para un nuevo software de contabilidad (540k), vital para modernizar la administración. Seguridad: 72.000 euros para la Policía Local y 20.000 € para Protección Civil y para Bienestar Animal 30.000euros para la perrera y bebederos.

El truco está en la intencion afirma de utilizar hasta a 20 millones de euros del remanente de tesorería (ahorros) para grandes obras ya en marcha o nuevas, como el Parque de Coto de Canedo, la Avenida de Portugal o la reforma del Posío pero sobre todo, según indica en la lista ...

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También ha elaborado u nPlan Economcio Financiero, que tendrá que aplicar en elcaso de que la c liquidacion ddel presupeusto de 2025, todavía sin cerrar, no cumpla la regla.