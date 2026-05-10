Alfonso Rueda anima a "rebelarse y trabajar para que Feijóo sea presidente y acabar esta locura"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, se dio ayer un baño de masas en la primera romería organizada por el PPdeOU, una cita de enaltecimiento de simpatizantes y militantes que se celebró en O Carballiño con la plana mayor del partido en Galicia y la provincia de Ourense y del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, en la que no faltaron elogios al «músculo» del partido en Galicia y en Ourense.

Además, reivindicó una política de «unidad, humildad y capacidad de gestión» de los populares ourensanos, aunque tampoco soltó prenda esta vez sobre el candidato o candidata a la Alcaldía de la ciudad de As Burgas. La incógnita por despejar.

Alfonso Rueda invitó a las huestes de su partido en Galicia a «rebelarse trabajando» para que Feijóo «sea presidente» de la nación y acabar «con esta locura» .

En la clausura, momento en el que Alfonso Rueda agradeció la labor del PP de Ourense para conseguir actos multitudinarios como el de este sábado, también intervinieron el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado; el presidente del PP de la provincia de Ourense, Luis Menor, y el portavoz municipal del PP de Carballiño, José Rafael Castro. También participó la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

Rueda lamentó el comportamiento de PSOE y BNG, subrayando que «hay que rebelarse, trabajando para ayudar al PP nacional y que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno lo antes posible» y puso en valor el «sentidiño» del PPdeG, «como el de la mayoría de los gallegos», frente a los partidos «sectarios» y que «pretenden dar lecciones».

Reivindicó también las candidaturas del Partido Popular como «las mejores» de cara a las próximas elecciones, por lo que animó a simpatizantes y militancia a «seguir trabajando con seriedad, rigor y escuchando la gente, para ganar en las urnas como sabemos hacer».

Por su parte, Luis Menor, presidente del PP de Ourense, agradeció la multitudinaria respuesta de militancia y simpatizantes a «una tradición itinerante por la provincia que inauguramos hoy», recordando que esta cita figuraba en su programa en el congreso provincial del partido de 2024. Un encuentro que muestra «músculo, fuerza, unión y que somos un partido imparable que no se conforma».

Una jornada de confraternización que pone la guinda, dijo, a un «duro trabajo de puertas cara dentro» que tenía como principal objetivo «dar estabilidad, renovar y actualizar nuestras agrupaciones».

Menor: «Una mayoría en la Diputación»

El presidente del PP de Ourense otorgó el protagonismo a la militancia como «base y pilar de este partido, los que dais sentido a nuestro proyecto político». Les pidió a los afiliados que no sean «meros espectadores», sino que se conviertan «en la voz del partido en cada aldea, en cada calle, en cada parque y en cada café», poniendo en valor el conseguido en este mandato municipal.

Luis Menor reivindicó el PP como una «fuerza de gobierno por derecho propio», detallando los desafíos de los populares ourensanos, todo ellos bajo la letra «R»: recobrar en 2027 más de las 54 alcaldías actuales, retomar la mayoría absoluta en la Diputación, recuperar la posición como partido decisivo y líder en la capital, reforzar la mayoría absoluta que le da estabilidad a Galicia con Alfonso Rueda y restaurar un Estado que nos devuelva la confianza, con Alberto Núñez Feijóo como presidente de España.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, cerró el acto felicitando a Alfonso Rueda por mantener el Gobierno gallego como «una balsa de estabilidad, contrapunto a Pedro Sánchez».

Tellado: «Las romerías del PSOE son al juzgado»

«Mientras el PP puede celebrar romerías populares con montones de gente, las romerías del PSOE son para acudir a los juzgados y responder por su corrupción», aseveró. También auguró que el cambio «necesario» en España «está muy cerca», con Pedro Sánchez en una «fase final de rendición de cuentas» y un Gobierno «políticamente paralizado».

Aprovechó para criticar la falta de presupuestos aprobados o la falta de agenda de Sánchez con sus socios «tratando de desmarcarse de él a la desesperada». Remarcó que el país se está despidiendo del Gobierno de los apagones, de las subidas de impuestos y de los malos servicios públicos. «Está llegando la alternativa de la decencia, la honestidad y la buena gestión, como la que lleva 17 años gobernando Galicia», subrayó.

Avanzó que, con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa, muy pronto Galicia tendrá un Gobierno de España que sea un «aliado» de la Xunta de Galicia en lugar de un «obstáculo». En este punto, también lamentó, en clave local, que el Ejecutivo de Sánchez sea «un Gobierno contra Ourense, con un BNG que actúa como apoyo firme a ese Gobierno enemigo de Galicia».

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La primera romería popular del PP de Ourense fue uno de los compromisos de Luis Menor en el congreso provincial de 2024 y, a partir de hoy, queda ya fijada en el calendario como una tradición.