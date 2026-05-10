Más de 1.000 corredores salieron a la calle en Ourense, en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil

Más de un millar de corredores y corredoras,participaron este domingo en la III Edición de la Carrera Solidaria Ruta 091, organizada por Policía Nacional, y dibujaron un reguero de empatía durante su recorrido por las calles de Ourense, pues los beneficios e esta prueba tienen un destinatario: la asociación Bicos de Papel, un colectivo sin ánimo de lucro, para ayudar a los niños con patologías oncológicas.

Los ganadores ganadores de esta tercera edición fueron Martín López Mosquera, en la categoría masculina, y María Cedrón Aira, en la femenina.

El acto contó con la participación del subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, acompañado por el Comisario Jefe Provincial, Juan Cástor Vázquez Salgado, el Diputado Provincial de la Diputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández Fernández, la Directora territorial de Presidencia, Xustiza e Deporte de la provincia de Ourense, Beatriz Fernández, así como el concejal de Deportes del Concello de Ourense, Aníbal Pereira y la vocal de la asociación Bicos de Papel que realizaron el corte de la banda inaugural de salida.

Participantes en la carrera solidaria de la Policía Nacional / Iñaki Osorio

Dos categorías

La actividad deportiva tuvo dos categorías. La absoluta dio comienzo las 10:30 horas y con una distancia de 5 quilómetros, con salida de la Glorieta de la Policía Nacional y recorrido por diversas calles de la ciudad, para finalizar nuevamente en la mencionada glorieta. La segunda categoría, infantil e inclusiva arrancó las 11:30 horas con un recorrido de 1 quilómetro con salida y meta en la Glorieta de Policía Nacional, pasando por Curros Enríquez, Parque San Lázaro y regreso al punto inicial.

Una vez rematado el recorrido y como colofón a la carrera, se realizó la entrega de premios a los ganadores, así como a todos los participantes en la categoría infantil e inclusiva.

Deporte y solidaridad

La Policía Nacional agradece a todos los participantes por la gran acogida que ha tenido la III Carrera Ruta 091 en Ourense que une deporte y solidaridad.

Esta carreranació como una actividad solidaria de la Policía Nacional en el año 2017 , a iniciativa de la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía. Se trata de un calendario de carreras que, cada año,se celebra en diferentes localidades de todo el territorio nacional y que por tercer año consecutivo se ha celebrado en Ourense.

Otro de los grupos de solidarios y solidarias ourensanos en la carrera de ayer / Iñaki Osorio

Además desde hace ya varias ediciones, la Ruta 091 se celebra bajo el patrocinio general del Banco Santander y de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (MUPOL), dos entidades comprometidas a colaborar con la Policía Nacional en su objetivo de llegar a los ciudadanos que más atención necesitan de la sociedad.

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El subdelegado del Gobierno Eladio Santos, agradeció a todos los participantes, organizadores y patrocinadores de esta cita y subrayó la importancia de la misma,«dado que demuestra que la cercanía, la salud y la inclusión son prioridades para el Cuerpo Nacional de Policía» indicó.