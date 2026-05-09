El Concello de Pobra de Trives llegó a ser un importante enclave de la nobleza gallega, junto a la isla de A Toxa, durante el siglo XIX. No obstante, aunque esos tiempos o quedaron atrás, sigue siendo un municipio que,en verano cuadriplica la población ya que, según la alcaldesa, Patricia Domínguez, fue y sigue siendo un «refugio climático natural», al que «la gente viene por la descontaminación». Trives está en un alto, y «es el epicentro de Galicia como refugio climático natural».

El clima invernal es frío pero no excesivamente húmedo y, en verano, indica, no alcanza las máximas de zonas de meseta. «Además a Trives llegaba mucha gente con problemas respiratorios o de pulmón, y algunos lo hacían incluso por recomendación médica» explica laalcaldesa . Y es que este concello está en la montaña y «se respira aire puro, limpio», y de hecho uno de los mejores neumólogos de España, Julio Ancochea, natural de Trives, «siempre lo dice, para el pulmón el mejor lugar para respirar es éste», recuerda Patricia Domínguez.

Explica que el turismo en esta zona no ha mermado pero ahora es estacional. En invierno, por la nieve y montaña, por su cercanía a la estación de esquí de Manzaneda, la única de toda Galicia, y en verano por su relajo climático y su riqueza natural, como ríos, embalses, arquitectura monumental, y una biodiversidad natural deflora y fauna. En cambio, lamenta Domínguez que el factor que merma la población local en este concello es el envejecimiento, que es un problema grave. Además «en su díael lugar de paso era la N-120, que atravesaba el municipio y ahora es una carretera autonómica y pasa por Quiroga, Monforte» lamenta, por lo la caída de tráfico mermó también la población del municipio y en toda la comarca. Un factor añadido al ya enquistado vaciado del rural.

Noticias relacionadas

En todo caso para albergar a tanta población que llega en invierno y, sobre todo, en verano, Trives cuenta con una gran capacidad hotelera, con más de mil plazas, entre hoteles, casas rurales, pensiones, alquileres turísticos, pazos o el alojamiento en la Estación de Montaña.