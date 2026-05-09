El renacer de Muimenta: de las cenizas del fuego a premio de arquitectura

La historia de Muimenta, en el municipio ourensano de Carballeda de Avia, es la de una metamorfosis. Lo que en 2017 fue un escenario desolador, marcado por una de las olas de incendios más dramáticas que se recuerdan en Galicia, se ha transformado hoy en un referente internacional de resiliencia rural que ha sido reconocido con el Premio de la Casa de la Arquitectura 2026 en la categoría de Acción Pública.

El galardón, concedido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, no solo premia la rehabilitación de estructuras, sino la capacidad de la arquitectura para salvar territorios heridos y devolverles la esperanza.

El punto de inflexión se sitúa en aquel fatídico 2017, cuando el fuego devoró gran parte del entorno de la aldea, evidenciando que el abandono de la tierra era el mejor aliado de las llamas. Lejos de la resignación, el Ayuntamiento de Carballeda de Avia y sus vecinos activaron un compromiso firme que cristalizó en 2019 con la declaración de Muimenta como una de las primeras aldeas modelo de la Xunta de Galicia. Fue el inicio de un laboratorio de innovación social y territorial donde la prioridad era clara: recuperar el sector primario para proteger el núcleo habitado y generar nuevas oportunidades de vida.

A partir de 2020, el proyecto tomó un impulso definitivo de la mano de la Fundación RIA, encargada de redactar un plan de dinamización integral. No se trataba de una intervención puramente estética; el éxito radicó en un complejo proceso de gestión de la propiedad que logró coordinar 1.640 terrenos pertenecientes a 242 vecinos. Esta base social permitió ejecutar actuaciones ambiciosas en la mejora de la vivienda, la recuperación de espacios públicos, la movilidad y la activación comunitaria. El reconocimiento nacional subraya precisamente esta dimensión de «Acción Pública», destacando cómo la colaboración entre el Ayuntamiento, la Xunta, la Fundación MOP y el COAG ha logrado transformar una planificación técnica en una realidad palpable que mejora el bienestar diario de sus habitantes.

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En la actualidad la aldea modelo de Muimenta es una experiencia replicable, explican, que demuestra que la despoblación y el abandono pueden combatirse con inteligencia territorial. El premio recibido sitúa a esta aldea ourensana como un faro para el rural español, probando que la arquitectura y la planificación estratégica son las herramientas más eficaces para evitar que la historia de los incendios se repita.