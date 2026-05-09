Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei

Un total de 70 trabajadores se ocuparán de la gestión integral del Complejo Deportivo de Monterrei, en el ayuntamiento del Pereiro de Aguiar, que incluye también el único gran parque acuático de la provincia.La gestión de las instalaciones, que comprende la temporada de verano desde mayo a septiembre de 2026, ha sido adjudicada por la Xunta de Galicia, por casi un millón de euros, a la firma Osventos Innovación en Servicios. Por primera vez se incluye también la gestión de la cafetería del recinto.

Para prestar el servicio, se prevé crear una plantilla que incluye 30 socorristas, así como personal técnico sanitario, para mantenimiento, limpieza, ventanilla y equipo de supervisión.

En la actualidad están en marcha en el parque acuático de este complejo deportivo las obras de la fase dos, con la construcción de un río lento, por importe de casi 1,9 millones de euros, y de las fases tres y cuatro, por importe de casi 1,85 millones de euros. Según informa la Xunta de Galicia, «con todas ellas se completará el equipamiento, ampliando la instalación con nuevos vasos y otros elementos lúdicos y deportivos que estarán ya en uso este verano».

De este modo, la infraestructura se convertirá así en un amplio complejo lúdico-deportivo en el que se integran dos zonas diferenciadas y complementarias. Por una parte, una zona deportiva con pista polideportiva, pistas de tenis, pádel, circuito de cross y pista de pump track, ejecutada en una fase previa con una inversión superior al millón de euros, y, por otra, el parque acuático, del que financió íntegramente la primera fase con 7,8 millones de euros para la construcción del edificio principal de servicios y accesos, una zona acuática infantil, área de toboganes y piscinas.

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El presupuesto global de las instalaciones de este área deportiva y de ocio ascenderá a casi 13 millones de euros, sufragados por el ente autonómico, y los 3,6 millones de euros restantes se aportaron dentro del acuerdo firmado entre el Gobierno gallego y la Diputación para garantizar el final del parque acuático.