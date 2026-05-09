Chesi regresa al Liceo de Ourense a través de su literatura y de su memoria

La literatura volvió este sábado al Liceo de Ourense con el recuerdo permanente de uno de sus escritores más singulares. Familiares, amigos, lectores y compañeros de generación participaron en el homenaje «Chesi: vivir para narrar», un acto con el que la ciudad comenzó a reivindicar el legado literario de José María Pérez Álvarez, Chesi, fallecido el pasado diciembre a los 73 años.

El tributo se celebró precisamente en uno de los lugares más ligados a su obra. El Liceo ourensano, convertido en escenario literario en «Las estaciones de la muerte», acogió durante toda la mañana un encuentro marcado por la emoción, las referencias literarias y la reivindicación de un autor que siempre escribió desde los márgenes y al margen de las modas.

«Fue un gran escritor ourensano. Los lugares, personajes y la atmósfera de la ciudad tuvieron muchísima influencia en su obra, aunque él siempre intentó ir de lo local a lo universal», recordaba Jorge Velasco, amigo íntimo del escritor y uno de los principales impulsores del homenaje junto a Antonio Meilán y la hija del escritor, Beatriz Pérez, que este sábado compartieron escenario en el Liceo.

En el acto participaron además la poeta Chus Pato, el traductor Francisco López Serrano, así como los periodistas y escritores ourensanos Diego Ameixeiras y Javier Fraiz. También Manuel Vispo y Maite Ansias, miembros del club de lectura Alveiros, con el que Chesi mantuvo una estrecha relación durante años.

El homenaje se convirtió en una conversación colectiva sobre la literatura y sobre la forma de entender la escritura que defendió Pérez Álvarez durante toda su vida. Una concepción exigente, radicalmente literaria y ajena a las dinámicas comerciales. «Prefiero correr el riesgo de ser un peñazo que escribir cosas muy fáciles», llegó a afirmar el propio autor, en una de sus entrevistas, a este periódico, resumiendo así una trayectoria marcada por la fidelidad absoluta a la escritura, un legado que familiares y amigos quieren mantener vivo.