Un dron ourensano roza el triunfo en la Liga Maker Drone

Un problema técnico en los últimos segundos de la fase clasificatoria estuvo a punto de dejar fuera al equipo de Maristas Ourense. Sin embargo, una reparación contrarreloj permitió a los alumnos continuar en competición y acabar subiéndose al podio de la V Liga Maker Drone, cuya final se celebró este viernes en el Coliseum de A Coruña.

El grupo ourensano, integrado por ocho estudiantes de 2º de ESO, logró finalmente la segunda posición entre los 17 equipos participantes, solo por detrás del colegio Montecastelo, de Vigo. En la final también compitió el centro Eduardo Pondal, de Cangas.

La competición, promovida por la Fundación Barrié y el Instituto Tecnológico de Galicia, reta cada año a estudiantes gallegos a desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a problemas reales. En esta edición, el desafío consistía en diseñar un dispositivo orientado a mejorar la seguridad en trabajos realizados en altura.

El proyecto desarrollado por los alumnos ourensanos apostó por un dron de bajo coste capaz de realizar dos funciones: transportar herramientas y proyectar agua sobre las aspas de aerogeneradores para facilitar determinadas tareas de mantenimiento. El aparato incorporaba además un sistema de apoyo al pilotaje mediante láseres.

Uno de los aspectos más singulares del prototipo fue la utilización de madera para fabricar el gancho de recogida. Los estudiantes eligieron este material por su bajo coste, facilidad de adaptación y menor impacto ambiental.

Detrás del resultado hay meses de trabajo iniciados el pasado otoño. Tras recibir formación técnica por parte de la organización, los alumnos tuvieron que desarrollar el proyecto prácticamente desde cero: diseñar soluciones, probar materiales, ajustar el funcionamiento del dron y entrenar el pilotaje antes de llegar a la fase final.

El equipo estuvo coordinado por el profesor José Manuel Álvarez dentro del grupo Talentia del centro. La participación de Maristas Ourense en la Liga Maker Drone se ha convertido ya en habitual, ya que el colegio ha sido seleccionado durante cinco años consecutivos para formar parte de la iniciativa por su apuesta por la innovación tecnológica y el trabajo con herramientas TIC en el aula.