Crear comunidad donde «no hay nada que hacer»: jóvenes ourensanos crean Agarritmo Club para dar voz a la cultura urbana y emergente

Perpetrar el lema «en Ourense no hay nada que hacer» ha formado parte de la vida de casi cualquiera que haya sido adolescente en las últimas décadas en la ciudad de As Burgas. Afortunadamente, cada vez se realizan más eventos dispuestos a romper estos estereotipos con planes diferentes, como Agarritmo Club, el festival que en la noche de este sábado reunirá a referentes del rap gallego y español con artistas locales en lo que promete ser siete horas desenfrenadas de cultura callejera. Pero detrás de su organización no está ninguna macroempresa, sino un grupo de chavales que dedican sus ahorros y tiempo a hacer lo que les gusta, que hace dos semanas pusieron a cantar rap en gallego a una discoteca en la que decirlo cinco años atrás sonaría a chiste y que piden más apoyo institucional a la cultura urbana para que los que ahora luchan por un hueco en los carteles puedan llegar a agotar entradas.

Un sueño que empezó en 2018

La cabeza visible de este movimiento es Óscar González, ourensano del 2000. Enamorado de la escena urbana, tenía tan solo 18 años cuando quiso crear la oferta cultural que no encontraba en la provincia y organizar un festival de hip hop, trap y rap en su pueblo natal de A Manchica (A Merca). Con pretensiones de ser la referencia en el noroeste español en su momento, el Manchica Fest tenía cerrado un cartel con treinta artistas y batallas de gallos, pero varios problemas a la hora de conseguir permisos impidieron que se acabara celebrando: «Era un rapaz e quería empezar a casa polo tellado, non tiña nin a idea nin a capacidade para facelo», explica. Lejos de una desmotivación, se tomó el episodio como un aprendizaje de cómo funcionaba el mundillo, y a partir de ahí, con las mismas ganas pero más experiencia, nació la asociación Eventos Galiza, que con la organización de este Agarritmo Club hace uno de sus proyectos estrella en sus ya 8 años de andadura.

Como González se encarga de recordar en varias ocasiones durante la entrevista, detrás de él hay un inmenso equipo de amigos y familiares, tanto de Ourense como de Vigo o A Coruña, dedicándole horas y esfuerzo a simplemente autopromover una cultura que, aunque sin recursos e invisibilizada, existe de sobra en la ciudad de As Burgas, pues «este proxecto comezou por apoiar aos amigos meus que facían música, porque sempre digo que aquí hai moitísima cultura emerxente, non só de rap, tamén de R&B, de rock... Ourense é unha cidade con capacidade para todo», explica el organizador. Su visión es clara: darle un espacio al talento regional y acompañarlo de grandes artistas que ofrezcan a una ciudad de la que cada vez se escapan más jóvenes «un evento no que esquecerte dos teus problemas por unhas horas».

Grandes cabezas de cartel acompañados de artistas emergentes

Agarritmo Club es un gran ejemplo de esta dinámica, pues cuenta como cabezas de cartel a Denom, una leyenda del rap en español; Kid Mount, el artista urbano de Xinzo de Limia que con su reciente EP Perreo Paradiso ha lanzado una de las propuestas más populares de la música «na lingua» este 2026; y Dirty Suc, el vigués que ha colaborado con C.Tangana y supuso uno de los pilares para construir una escena de hip hop en Galicia. Pero donde muchos organizadores verían en este trío un cartel más que completo, Eventos Galiza apuesta por usarlo como red para los emergentes: a los protagonistas los acompañarán otros 16 artistas de rap o música electrónica, de los cuales 14 (15 contando a Kid Mount) son de la provincia de Ourense. «Queremos plantexar o que ninguén fai», comenta Óscar. Apoyar la cultura de la región implica también tratar de impulsar la música en gallego, algo que, aparte de en Agarritmo, llevaron por bandera tan solo dos semanas antes, cuando organizaron un show con los artistas XMaseda y Lg1do. «A comunidade que crearon os artistas en galego é marabillosa, e están alcanzando todo o que están a alcanzar precisamente polo que falamos, que todos se apoian uns aos outros», añade el organizador.

Una de las principales razones de que la escena en gallego creciera de la forma en la que lo hizo fue la cantidad de espacios y escenarios que encontraron en Santiago de Compostela, principalmente en su ambiente universitario. Sus iguales en Ourense parecen tener ahora en la discoteca Luxus ese local de referencia, pero es precisamente la falta de apoyos por parte de instituciones y concellos lo que echan en falta para llevar más allá sus eventos. No será porque estos gobiernos ya los organicen por sí solos: frente a los 15 artistas urbanos de Ourense que Eventos Galiza reunirá en una noche, los conciertos y festivales con fondos de la Xunta o la Deputación de Ourense en todo 2025 solo acumularon a dos cantantes de este tipo. «Xa non falamos de cartos, que co que che piden estes rapaces por saír a cantar podes montar un festival enteiro polo mesmo prezo de contratar a un consolidado. Falamos de ter un espazo, uns altavoces e uns micros, que nos den permisos para montar eventos como os magostos electrónicos de Montealegre», detalla Óscar. Y es que ya sea con lo más urbano o lo más rockero, la escena creativa de As Burgas ya existe, lo único que hace falta es no cortarle las alas.