Un pleno de apoyo a la natalidad y petición de un cementerio musulmán

Tan variadas como variopintas son las cinco mociones que se presentan este viernes al pleno extraordinario del Concello de Ourense. Son cinco en total, de variada temática, algunas que generarán sin duda unanimidad, como la que presenta el PP para rendir expediente de honores y dedicar algún espacio de la ciudad a Marita Souto, la científica ourensana fallecida el pasado mes de abril y una de las mayores expertas internacionales en materia de termalismo.

También se estudia otra moción de denuncia del Partido Popular sobre los millones de euros perdidos por el Concello en subvenciones, y la moción del BNG en la que pide un compromiso del Concello con los centros especiales de empleo y de iniciativa social.

Las otras dos mociones son las que presenta el PSOE con dos perspectivas muy diversas. Por un lado, proponen un Plan de Apoyo a la Natalidad desde el Concello de Ourense, con un enfoque integral y una dotación presupuestaria suficiente.

La otra moción socialista pide que se inicien los trámites para buscar un lugar de enterramiento que respete las creencias musulmanas.

En cuanto al Plan Municipal de Apoyo a la Natalidad y a las Familias, el PSOE pedirá el apoyo del pleno para que se dé una ayuda económica por nacimiento o adopción, con apoyo especial a familias con pocos ingresos y monoparentales. Crear una red de Educación Infantil Gratuita, servicios de apoyo a la infancia o medidas de apoyo familiar a los cuidados son otras de las propuestas, junto con la creación de espacios de coworking para madres y niños pequeños.

Cementerio musulmán

La otra moción socialista pide al pleno apoyo para que se inicien los trámites para habilitar en la capital un espacio para enterramientos conforme al rito musulmán, adaptando espacio en un cementerio existente o dotando un terreno para tal fin.

También «establecer canales de diálogo con la comunidad musulmana residente en Ourense para identificar necesidades concretas y garantizar una solución respetuosa con sus ritos y tradiciones».

La moción incluye una petición para que se solicite la colaboración de la Xunta de Galicia y de otras administraciones públicas , para facilitar la implantación de esta infraestructura, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

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El objetivo, según indican, no es priorizar estos u otros cultos sino «impulsar políticas municipales que garanticen el respeto a la diversidad religiosa como elemento de convivencia, cohesión social e igualdad real de derechos».