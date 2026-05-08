El Liceo de Ourense acogerá este sábado un homenaje al escritor José María Pérez Álvarez, Chesi

El Liceo de Ourense (c/ Lamas Carvajal, 5) acogerá este sábado 9 de mayo, a partir de las 11 horas, el homenaje ‘Chesi: vivir para narrar’ en honor al escritor José María Pérez Álvarez, conocido como Chesi y fallecido el pasado diciembre a los 73 años. En este tributo participará la poeta Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, así como el poeta, novelista y traductor Francisco López Serrano, entre otras personalidades. Será un acto abierto al público.

El homenaje ‘Chesi: vivir para narrar’, impulsado por la familia y amigos del escritor, hará un repaso por la vida y obras de Pérez Álvarez, ligadas ambas a la ciudad de Ourense. De hecho, la primera novela publicada (y premiada) de Chesi fue ‘Las estaciones de la muerte’, ambientada en el Liceo, entidad que ahora acoge este tributo. Este será el primero de una serie de actos con los que la familia busca mantener el legado literario de un escritor considerado por diversos críticos y escritores como uno de los grandes autores contemporáneos en castellano.

Chesi, que se dedicó a la escritura toda su vida y que publicó una decena de libros, dejó otros tantos textos sin publicar —tanto narrativa como poesía—, así como un sinfín de correspondencia a través de la cual desgranaba sus reflexiones sobre la vida y la literatura. «Fue un gran escritor ourensano. De hecho, los lugares, personajes y la atmósfera de la ciudad de Ourense tuvieron mucha influencia en su obra, aunque él siempre intentó ir de lo local a lo universal», señala Jorge Velasco, amigo íntimo de Chesi y uno de los impulsores de este homenaje.

En este tributo participarán también los periodistas y escritores ourensanos Javier Fraiz y Diego Ameixeiras. Y Manuel Vispo y Maite Ansias, miembros del club de lectura Alveiros, con el que Chesi colaboró en diferentes ocasiones. «Chesi buscó la excelencia en la escritura por encima de todo haciendo suya, como José Ángel Valente, la siguiente divisa —que resumía su concepción de la literatura—: ‘Hay que seguir el vuelo de los grandes o morir’», añade Velasco.

José María Pérez Álvarez se dio a conocer a principios de la década del 2000, cuando el escritor Juan Goytisolo destacó su obra ‘Nembrot’ (DVD Ediciones; republicada en 2014 en Trifolium) como la mejor novela que se había escrito en 2003. A partir de ahí se fraguó una amistad entre ambos que duró hasta la muerte de Goytisolo. En 2008, Pérez Álvarez ganó el III Premio Bruguera de Novela por ‘La soledad de las vocales’, que contó con un jurado unipersonal formado por la editora y escritora Esther Tusquets.

El último libro de José María Pérez Álvarez publicado es ‘La última patria’ (Deputación de Ourense, 2003), una recopilación de sus artículos sobre Ourense que salieron en FARO DE VIGO.