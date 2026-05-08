El gran alijo de 92 kilos de cocaína en la A-52 en Verín constata el aviso de la Fiscalía sobre Ourense como «punto de interés» para el narco

El 28 de abril, un hombre de Serbia circulaba en una furgoneta con 92 kilos de cocaína en 75 paquetes, envasados al vacío y ocultos en un compartimento secreto. Fue interceptado en la autovía A-52, en Verín. Este alijo, el mayor en los últimos años en la provincia, de los más importantes en España de entre los detectados en un vehículo, constata la advertencia que el fiscal antidroga de Ourense lleva años realizando. «La proximidad a Portugal convierte a la provincia en un punto de interés para las redes de narcotráfico, que utilizan su posición estratégica para transportar sustancias hacia el resto del territorio nacional, o para sacar las narcolanchas construidas allí», recalca el fiscal en sus aportaciones a la memoria del ministerio público.

Ourense y Portugal comparten más de 200 kilómetros de frontera. El país vecino «a menudo actúa como puerta de entrada para sustancias ilícitas en Europa», y aloja la actividad de fabricación de embarcaciones. «Este contexto requiere una vigilancia activa y una respuesta coordinada entre las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad», resalta la Fiscalía.

La A-52 une por carretera las Rías Baixas y la Meseta. En plena ruta, la Policía intervino para atrapar al conductor de la furgoneta con 92 kilos de cocaína en una 'caleta'. Un compartimento que las redes usan para que la droga pase desapercibida en controles rutinarios. No era el caso: los investigadores tenían el vehículo en su radar. El grupo II de la Udyco, de Pontevedra, actuó en coordinación con la autoridad judicial y fiscal, y el apoyo de la Guardia Civil de Tráfico.

Los agentes del instituto armado dieron el alto al vehículo y lo desviaron en la salida de Verín y Viladervós, kilómetro 155. Los investigadores de la Policía procedieron. Hallaron el doble fondo que escondía la droga y arrestaron al conductor, enviado a prisión por el juzgado. El laboratorio determinará la cantidad de cocaína y su pureza. Indiciariamente, la valoración supera el millón de euros: podría ser un alijo de extrema gravedad, castigado con penas altas de cárcel. La operación policial sigue abierta para averiguar el alcance de la red.