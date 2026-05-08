El colegio San José reparte 200 castaños autóctonos como símbolo de paz y respeto medioambiental

Hay ocasiones en las que las plantas también portan sentimientos o, por lo menos, aquellos que sus cultivadores presumen o dejan por el camino. El actual panorama de conflictos globales lo está demostrando, pues al daño humano se le suma el gran impacto ambiental que las guerras tienen en los ecosistemas locales. Esto es lo que alumnos del colegio San José llevan estudiando durante el curso junto a otros centros europeos, y su aprendizaje culminó este jueves con un acto con la paz por bandera: al mismo tiempo que otras siete ciudades del continente, salieron a la calle para repartir 200 ejemplares de árboles autóctonos para que la población los plante con la misma ilusión y compromiso con las que ellos los hicieron crecer.

Como representación del ecosistema senlleiro de Galicia, Josefinas optó por distribuir castaños. Para obtenerlos, el vivero Braña, en Esgos, les cedió gratuitamente un saco de castañas, que los alumnos regaron y cuidaron durante meses hasta convertirlas en pequeñas macetas con las primeras hojas afloradas. Fueron estas las que repartieron desde la plaza Bispo Cesáreo de forma gratuita a los vecinos que por allí pasaban. Además del ejemplar listo para plantar —aunque habrá que esperar para verlo dar sus primeros frutos—, quien se acercaba recibía una tarjeta con un código QR, en el que podía registrar dónde ha sembrado su contribución a la paz, así como un pequeño texto explicativo del proyecto: «Levas contigo unha árbore autóctona que coidamos con ilusión, como símbolo dunha Europa unida e respectuosa co medioambiente», se podía leer en ella.

Un proyecto que los ha llevado a Estrasburgo

La iniciativa forma parte de Plant Seed of Europe, un proyecto internacional de eTwinning, plataforma vinculada a Erasmus+ que permite la colaboración entre colegios de distintos países a través de las TIC. En este caso, el San José trabajó con centros de Italia, Rumanía, Eslovaquia, Polonia y Turquía para investigar cómo afectan los conflictos bélicos al medioambiente y poner en común sus conclusiones mediante materiales digitales y actividades compartidas. La entrega de árboles, celebrada en vísperas del Día de Europa, fue la acción simbólica final de ese proceso.

Pero esta labor no es un hecho aislado. El centro ourensano participa desde hace tres cursos en el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, con el que busca acercar a los jóvenes el funcionamiento de las instituciones comunitarias y su influencia en la vida cotidiana. Bajo la coordinación del profesor José Luis Guede, el proyecto se integró de forma multidisciplinar en el currículo y cuenta con alumnos embajadores júnior que dedican horas fuera del horario lectivo a formarse, investigar y divulgar cuestiones relacionadas con la Unión Europea.

Todo ese trabajo les ha valido un reconocimiento de primer nivel: el colegio San José fue seleccionado para participar en Euroscola, el programa que llevará a una comitiva de 20 alumnos de 4.º de la ESO y dos profesores al Parlamento Europeo de Estrasburgo. Allí podrán vivir una experiencia inmersiva junto a adolescentes de otros países, con debates, negociaciones, enmiendas y votaciones sobre asuntos europeos reales. La expedición partirá ya este domingo para representar a Galicia en una cita para la que solo ha sido escogido otro centro en toda España.