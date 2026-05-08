De la ciudad al rural: una familia argentina de Bilbao se muda al rural ourensano para emprender un proyecto de innovación

«Durante los últimos 4 días tuve la oportunidad de vivir algo que no se explica fácilmente… se siente». Así comunicaba hace menos de un mes Natalia Andrea Romero al acabar su experiencia en el Impact Social Campus, celebrado en el concello ourensano de San Xoán de Río. Ella fue una de las 100 emprendedoras, inversoras y universitarias venidas de toda España que se instalaron tres días en la aldea de Trives para conocer de primera mano las problemáticas de sus vecinos, y que sin móviles y en las fincas, aprendieron la realidad del rural para poder ofrecerle soluciones modernas. Para todos fue una experiencia de vida, pero para algunos, como la familia de Natalia, fue también la inspiración para empezar una nueva: ella, su marido y sus dos hijos dejarán la ciudad de Bilbao para mudarse al rural ourensano y montar allí un 'hub' de innovación económica.

Nodo Hub es el nombre que recibe la iniciativa de Natalia, con la que aspira a vivir en la aldea teniendo un impacto real en ella. Se trata de un espacio para «impulsar soluciones reales para la revitalización mediante proyectos sostenibles, y convertir el entorno rural en un modelo replicable de innovación regenerativa». En lenguaje cotidiano y no de negocios, el proyecto pretende analizar a los productores y emprendores locales, para que puedan llevar sus ideas y trabajo un paso más allá con el conocimiento del hub sobre los mercados actuales. «Queremos ayudar al agricultor que busca aumentar su productividad o saber si tiene alguna tecnología para mejorar su rendimiento. También crear una plataforma de venta en la que se visualicen todos los productores, y podamos comercializar paquetes o canastas degustación para regalos empresariales o ese tipo de contextos», explica Natalia, pues este tipo de estrategias hace que el consumidor pueda localizar mejor la zona.

Propuesta del aspecto final del 'hub' económico, en el actual albergue juvenil. Hecho con IA. / Fdv

Los expertos del campo con los expertos tecnológicos

Para llevar a cabo este espacio se pretende reformar el albergue juvenil de San Xoán de Río, actualmente infrautilizado, e instalar en él huertas comunitarias, un punto de carga solar de vehículos, un biogás doméstico o un espacio para enseñar herramientas Agrotech (sensores de monitorización de cultivo). Será desde allí donde Natalia asesore sobre las últimas técnicas comerciales campo en el que no es novata, pues es fundadora de la empresa Giideba Salud y mentora y representante del Instituto Exponencial para el Desarrollo de Latinoamérica. Aun así, tiene claro que la clave para que Nodo Hub funcione pasa por escuchar a los vecinos: «Nosotros podemos tener más conocimiento a nivel negocio, pero es esencial conocer el potencial que hay, saber cómo han trabajado hasta ahora, qué les ha funcionado, qué no... Se trata de crecer juntos, no de imponer absolutamente nada», añade.

Será el 25 de junio, cuando los pequeños acaben el colegio, que harán las maletas para venirse de vuelta a San Xoán de Río, el mismo sitio al que llegaran a mediados de abril sin conocer para nada el entorno. Natalia fuera invitada al campus por parte de los organizadores en otro evento en el que coincidieran, le gustó la premisa, y cuando los cuatro vivieron las primeras horas en el concello de Trives, se enamoraron al instante: «Nos aceptaron muy rápido, se sintió más como ir a visitar a una familia que ir a un pueblo desconocido», explica Romero. Tanta fue esa sensación de cercanía, que a los dos días de la experiencia los niños le dijeron que querían vivir allí, y Romero tuvo claro que quería darles esa oportunidad de vida. Argentina de nacimiento, al igual que toda su familia, durante su infancia había tenido cierta relación con el campo en la casa de su abuelo, pero vivió durante 22 años en el bullicio de Buenos Aires y dos más en Bilbao, donde aprendió a valorar los momentos de conexión con la naturaleza. «Criarte en ese entorno es uno de los mejores regalos que nos pueden dar como cuando somos niños. Viviendo en la ciudad nos escapamos los fines de semana afuera, y ahora entiendo que será al revés, visitar la ciudad solo de vez en cuando», comenta entre risas.

Un concello reconocido por su política social

Que San Xoán de Río sea el destino elegido para esta historia de fábula no es ningún tipo de casualidad, sino el resultado de un equipo de gobierno que lleva años peleando contra la despoblación y el envejecimiento, creando un sistema de política social por el que hasta una delegación de países asiáticos se ha desplazado hasta Trives para aprender. Hace dos semanas recibió un premio europeo de inclusión por el que competía con ciudades como Milán o Hannover. Detrás de la innovación está su alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, nombrado durante los dos últimos años uno de los 100 líderes más innovadores de Iberoamérica, y que ha expuesto su proyecto municipal en el Parlamento Europeo o en una cumbre internacional en Colombia hace menos de un mes.