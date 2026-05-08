Adif avanza en la mejora del tramo Ourense-Guillarei
La entidad ferroviaria adjudicó por 4,72 millones la redacción del proyecto, que afectará a 96 kilómetros
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado por un importe de 4,72 millones de euros la redacción de los proyectos de mejora del tramo Ourense-Guillarei, de 96 kilómetros, incluidos los 800 metros del llamado nudo de Guillarei. Es un nuevo impulso a la renovación de la denominada Línea del Miño, para aumentar su capacidad y fiabilidad.
La redacción de proyectos se va a dividir en tres bloques: Ourense-Filgueira (38 km), Filgueira-Arbo (24 km) y Arbo-Guillarei (34 km), incluyendo el nudo de Guillarei. El proyecto definirá las actuaciones necesarias en infraestructura y vía para su renovación, incluyendo mejoras en trincheras y desmontes, y la renovación de todo el material de vía (balasto, traviesas y carril).
Asimismo, se efectuará un estudio de soluciones para dotar a las estaciones de Barbantes, Filgueira y Salvaterra de una vía apta para el estacionamiento de trenes de 750 metros de longitud. Además, se diseñará la racionalización de vías y andenes del resto de estaciones del tramo. El contrato también contempla el diseño de adaptaciones y ajustes en la electrificación de la línea, para homogeneizarla en todo el trayecto.
Adif avanza así en la modernización de la Línea del Miño, con una inversión global de 265 millones de euros, para adecuar el trazao a los parámetros del Corredor Atlántico, reforzar la conexión con Portugal y aumentar la capacidad para tráfico de viajeros y mercancías.
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