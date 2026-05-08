Adif avanza en la mejora del tramo Ourense-Guillarei

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado por un importe de 4,72 millones de euros la redacción de los proyectos de mejora del tramo Ourense-Guillarei, de 96 kilómetros, incluidos los 800 metros del llamado nudo de Guillarei. Es un nuevo impulso a la renovación de la denominada Línea del Miño, para aumentar su capacidad y fiabilidad.

La redacción de proyectos se va a dividir en tres bloques: Ourense-Filgueira (38 km), Filgueira-Arbo (24 km) y Arbo-Guillarei (34 km), incluyendo el nudo de Guillarei. El proyecto definirá las actuaciones necesarias en infraestructura y vía para su renovación, incluyendo mejoras en trincheras y desmontes, y la renovación de todo el material de vía (balasto, traviesas y carril).

Asimismo, se efectuará un estudio de soluciones para dotar a las estaciones de Barbantes, Filgueira y Salvaterra de una vía apta para el estacionamiento de trenes de 750 metros de longitud. Además, se diseñará la racionalización de vías y andenes del resto de estaciones del tramo. El contrato también contempla el diseño de adaptaciones y ajustes en la electrificación de la línea, para homogeneizarla en todo el trayecto.

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Adif avanza así en la modernización de la Línea del Miño, con una inversión global de 265 millones de euros, para adecuar el trazao a los parámetros del Corredor Atlántico, reforzar la conexión con Portugal y aumentar la capacidad para tráfico de viajeros y mercancías.