Los 15 millones en facturas sin pagar ni tramitar del Concello de Ourense: desde las rampas de Concordia a un «bocadillo de lomo con tomate»

Entre los expedientes aportados para el pleno extraordinario de este viernes del Concello de Ourense, y en virtud de la obligada transparencia, figura la lista mensual en la que aparece, junto con la evaluación de las operaciones de pago reconocidas por el Concello, que ascienden en marzo a la cifra de 35,3 millones de euros, otro apartado de facturas sin tramitar, en tierra de nadie, que suman 15 millones de euros más. Algunas pendientes desde 2020.

Las facturas sin tramitar de un concello son documentos de deuda con proveedores por servicios o suministros prestados sin seguir el procedimiento administrativo legal, como la falta de contrato previo o de crédito presupuestario adecuado. Representan deuda acumulada, a menudo oculta o aplazada, que la intervención municipal suele reparar.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, suele culpar de esta situación a la lentitud del sistema burocrático, e incluso a determinados funcionarios y a su «excesivo» celo, según ha señalado en alguna ocasión al evaluar esas facturas.

Lo cierto es que en el último listado de facturas sin tramitar figuran algunas reparaciones o mantenimientos de ascensores que esperan desde el año 2019. También aparecen más de 1.600.000 euros correspondientes a otras cuatro facturas impagadas de las escaleras de Concordia, que se pusieron en marcha ya en el año 2023. Es decir, un importante pico que también está en el limbo desde hace cuatro años.

Bocadillo de lomo, 43 euros

Pero no faltan curiosidades, como la que figura en el epígrafe de facturas sin tramitar como «bocadillo de lomo con tomate» que, por un importe de 43 euros, se encargó en septiembre de 2025.

No faltan en esta larga y curiosa lista otras facturas sin tramitar que datan del año 2020 y suman más de 3.600 euros que se adeudan desde hace casi seis años al Ourense Club de Fútbol SAD por la instalación, por parte del Concello de Ourense, de paneles de publicidad de «Ourense Termal» situados a pie de pista, que se exhibieron durante los partidos de semifinal.

En esta lista de facturas sin tramitar destaca también una de 360 euros impagada bajo el epígrafe de «transporte de piano». No consta en ningún momento que se trate del piano que el alcalde trasladó a la Alcaldía.

A la espera estará también el sufrido particular que realizó a finales de 2024 obras de mejora o reposición de varias marquesinas de autobuses urbanos, que presentó en su momento facturas por más de 316.000 euros que sigue sin cobrar, posiblemente por algún problema de tramitación o por informes desfavorable .

Como curiosidad, figuran también más de 175.000 euros que aparecen en esa lista de facturas no tramitadas y que se adeudan a Opain por las obras de humanización de la avenida de Portugal, una actuación que, como ya es más que notorio, la empresa abandonó alegando impagos. Posteriormente se conoció que esos impagos escondían también una grave situación económica comunicada a un juzgado de lo Mercantil de Vigo.

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