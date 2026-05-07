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Causa de la muerte

Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis

«Finalmente descartouse a presenza de meningococo nas mostras clínicas», afirma el Sergas tras las pruebas realizadas

La menor falleció en el hospital de Ourense el pasado 30 de abril.

La menor falleció en el hospital de Ourense el pasado 30 de abril. / IÑAKI OSORIO

R. O.

Ourense

La Consellería de Sanidade afirma que las pruebas clínicas realizadas a la niña de Ourense de 11 años fallecida el pasado 30 de abril excluyen la presencia de meningococo en el organismo. La menor, vecina de la ciudad y alumna de Sexto de Primaria, falleció en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Este caso causó una gran consternación en la provincia. «Finalmente descartouse a presenza de meningococo nas mostras clínicas», indica el gabinete de comunicación de Sanidade.

En un principio, se sospechaba que el fallecimiento pudiera deberse a un posible caso de infección meningocócica invasora, ahora descartada con las pruebas clínicas. El Sergas puso en marcha un protocolo preventivo, buscó y citó a un total de 104 personas del entorno familiar y socioeducativo que habían mantenido un contacto más directo con la menor durante los últimos diez días, para aplicar un tratamiento de quimioprofilaxis, la práctica establecida por la Dirección Xeral de Saúde Pública para este tipo de casos, cuando existe una sospecha. Los contactos fueron citados al Punto de Atención Continuada (PAC) de Ourense.

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«A Consellería de Sanidade lembra que as medidas preventivas adoptadas para os contactos da menor foron as recomendadas polos protocolos de actuación nestes casos», indica la Xunta.

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